F1: Ferrari completa dia de filmagens com saldo positivo

A Ferrari fechou o dia de filmagens em Fiorano completando os 100 km permitidos sem problemas. O primeiro dado que surgiu do carro que será utilizado na temporada 2023 da Fórmula 1 é que não vimos o porpoising, o salto irritante que condicionou grande parte dos carros na temporada passada.

Os técnicos da escuderia italiana tomaram as medidas para conter o fenômeno e parece que encontraram as soluções certas na esperança de que ele não volte a ser protagonista nas pistas no mundial.

O dia foi iniciado por Charles Leclerc que completou os 50 km que lhe foram atribuídos pela manhã, enquanto Carlos Sainz foi logo em seguida. O programa de trabalho visou obviamente a filmagem comercial, mas os técnicos da equipe não perderam a oportunidade de recolher alguns dados úteis para avaliar o comportamento do SF-23 na pista por comparação com os sistemas de simulação (túnel de vento e simulador).

Na parte frontal do chassi vimos aparecer um tubo duplo de Pitot, além de sensores no bordo de fuga do pavimento próximo às duas primeiras cercas dos canais Venturi.

Não apenas isso, mas duas barras de pressão diferentes também foram vistas na extremidade traseira: a primeira entre o cotovelo difusor e o lancil e uma segunda entre o chassi e o piso para avaliar as diferentes oscilações do assoalho, tentando entender onde é melhor endurecer a estrutura.

Outro ponto positivo encontrado pela equipe foi em relação à confiabilidade da unidade de potência, problema que assolou a escuderia na temporada anterior. Enrico Gualtieri, chefe de motores da Ferrari disse que, com base nos dados do dinamômetro, eles desenvolveram as unidades com as quais tiveram problemas no ano passado, mas obterão a resposta final na pista.

"Os trabalhos preparatórios para a nova temporada costumam ser uma das épocas mais movimentadas do ano e neste inverno não foi diferente", disse Gualtieri. "Na verdade, desde o ano passado todos os componentes da unidade motriz, incluindo óleo e combustível, estão congelados. As únicas alterações permitidas são aquelas relacionadas à durabilidade."

"A resistência foi nosso ponto fraco na temporada passada, então trabalhamos duro durante o inverno para resolver nossos principais problemas e obter o nível de resistência que precisamos. Essa era nossa meta para 2023 e o trabalho que fizemos neste inverno foi baseado nisso”, disse.

Gualtieri disse que a equipe estudou o design das peças suspeitas, bem como os processos de montagem: "Basicamente trabalhamos nas áreas que nos deram mais problemas na última temporada. Então olhamos para o motor de combustão interna e motores elétricos, ao mesmo tempo, tentamos capitalizar a experiência que tivemos na pista na temporada passada."

"Portanto, examinamos o feedback e os sinais de fraqueza de todas as peças que usamos. Isso incluiu o design de alguns dos componentes, também revisamos nossos procedimentos de montagem conforme necessário. Este estudo envolveu todo o pessoal da unidade de potência, bem como nossos colegas e fornecedores da cadeia de suprimentos."

"Observamos todas as áreas, tentando entender as causas profundas dos problemas que encontramos na pista. Usamos todas as ferramentas à nossa disposição para resolvê-los. O trabalho envolveu todas as áreas – desde o projeto até o teste – incluindo o processo de montagem, com o objetivo de experimentar e testar novas soluções em um tempo muito curto.”

"Também aproveitamos ao máximo a experiência que tivemos na segunda metade da temporada passada e desenvolvemos alguns componentes quando necessário. Tivemos feedback positivo sobre algumas das mudanças que fizemos no banco de testes. Mas, como sempre, veremos apenas se fizemos um bom trabalho na pista."

