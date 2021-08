A Netflix divulgou nesta quarta-feira (25) o primeiro trailer do documentário sobre a vida do heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher, que traz entrevistas com a família do piloto alemão além de nomes importantes para sua trajetória e fãs como Sebastian Vettel.

Schumacher será lançado pela gigante do streaming em 15 de setembro, e explorará o sucesso do alemão na F1 além de sua vida fora da pista, tendo todo o apoio de sua família. A produção foi confirmada no mês passado.

O trailer traz entrevistas com o pai de Schumacher, sua esposa e seus dois filhos, incluindo o piloto da Haas Mick Schumacher, que diz: "Quando olho para ele, penso que quero ser como ele".

O atual piloto da Aston Martin e tetracampeão da F1, Vettel, também faz parte do trailer, tendo Schumacher como seu maior ídolo no esporte.

Schumacher marca a nova entrada da Netflix no mundo do esporte a motor, após atingir um sucesso considerável como a série documental Drive to Survive, que está na produção de sua quarta temporada, cobrindo o campeonato de 2021. No ano passado, a plataforma lançou também um documentário sobre a vida do pentacampeão Juan Manuel Fangio.

O filme foi descrito pela assessora de longa data de Schumacher, Sabine Kehm, como "o presente da família para o amado marido e pai" no anúncio.

"Michael Schumacher redefiniu a imagem profissional de um piloto de corridas e determinou novos padrões", disse Kehm.

"Em sua busca por perfeição, ele não poupou a si ou sua equipe, levando-os aos maiores sucessos. Ele é admirado pelo mundo todo por suas qualidades como líder. Ele encontrou a força para esta tarefa e o balanço para recarregar em casa, com sua família, que ele idolatra".

"Visando preservar sua esfera privada como uma fonte de força, ele sempre fez uma separação rigorosa de suas vidas privada e pública. O filme fala de ambos os mundos".

Mika Häkkinen, 2nd position, Jean Todt, Team Principal, Ferrari, Michael Schumacher, 1st position, and David Coulthard, 3rd position, on the podium Photo by: Motorsport Images

Schumacher, Vanessa Nocker, disse que a esposa do piloto, Corinna, foi "a maior apoiadora" na produção do filme.

"Ela mesma queria fazer um filme autêntico, mostrando Michael como ele é, com seus altos e baixos, sem esconder nada. Ela foi ótima e corajosa de nos deixar fazer o que queríamos, então respeitamos seus limites. Uma mulher carinhosa e inspiradora, que deixou uma impressão duradoura em todos nós".

