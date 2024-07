O sonho da Ferrari de trazer Adrian Newey para Maranello parece ter sido destruído. Rumores que surgiram nos últimos dias apontam para Aston Martin e McLaren como os seus dois únicos destinos possíveis na Fórmula 1, estando a equipe de Silverstone atualmente numa posição vantajosa.





Quando o divórcio entre Newey e Red Bull se tornou oficial em 1º de maio, começaram os rumores sobre o destino futuro do engenheiro britânico com uma longa lista de equipes, lideradas pela Ferrari.



Alguns foram mais longe e afirmaram durante o fim de semana de Miami que a contratação de Newey e Ferrari era um fato, mas não foi o caso. As negociações entre Frederic Vasseur e Newey ocorreram e provavelmente até progrediram da clássica discussão preliminar para uma proposta detalhada.



Mas o acordo com a Ferrari foi uma das várias negociações realizadas por Newey (que tem Eddie Jordan como empresário), que se dedicou a colocar sobre a mesa todas as opções que tinha. Ao mesmo tempo, o gênio britânico conversou com pelo menos três outras equipes, incluindo Aston Martin, McLaren e Williams.



Tudo sob sigilo, também devido ao compromisso de Newey com a Red Bull de não divulgar informações sobre seu futuro antes de setembro. Entretanto os rumores obviamente continuaram, chegando ao cenário dos últimos dias em que a escolha final parece estar restrita a apenas duas equipes.



Há quem leia a saída de Martin Whitmarsh, CEO da Aston Martin, como um sinal e não particularmente apreciado por Newey devido à sua tempestuosa saída da McLaren em 2005.



Os rumores sobre a Ferrari foram desaparecendo aos poucos até serem completamente extintos. As últimas especulações têm relatado a postura firme dos dirigentes italianos, que não têm intenção de se envolver em guerra por nomes.



A saída de Cardile (também para a Aston Martin) deixou vaga a posição mais importante da área técnica, mas não é um espaço que uma figura como Newey irá ocupar. As prioridades também podem ter mudado em Maranello, neste momento a maior urgência é ter um responsável pelo projeto, uma figura que esteja acima de um consultor, que seria a função que o britânico procura.



A negociação mais calma e tranquila até agora ocorreu com a McLaren. Enquanto no caso da Aston Martin, a visita de Newey à nova sede de Silverstone (que obrigou a uma ausência de todos os funcionários durante duas horas) causou grande rebuliço e não há realmente nenhuma indicação que nos permita ter uma ideia de como oram as conversas com Zak Brawn e Andrea Stella.



Há quem assegure que as negociações estão paralisadas, assim como há quem acredite que poderá ser a sua antiga equipe que, de surpresa, adquirirá os seus serviços.





