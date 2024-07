Toyota esclarece rumor de possível retorno à F1

A Toyota se retirou da Fórmula 1 no fim de 2009, porém, rumores circularam nesta quinta-feira alegando que a montadora está planejando um possível retorno à categoria. Agora, de forma oficial, a empresa japonesa esclarece o que foi dito.

As conversas relatavam que a Toyota tinha o interesse de se juntar à Haas da mesma forma que a Alfa Romeo fez com a Sauber ou até mesmo uma possível parceria técnica a partir de 2025. A equipe norte-americana se recusou a comentar sobre a especulação quando contatada pelo PlanetF1, enquanto a Toyota foi mais direta.

Embora não tenham confirmado nada, não negaram que poderiam querer retornar à principal categoria do automobilismo.

"Não há nada a dizer sobre isso, exceto que a Toyota quer continuar a fabricar carros melhores e desenvolver seus profissionais por meio do automobilismo", foi a breve reação de um porta-voz da marca.

