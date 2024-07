A explosiva temporada de 2021 ainda ecoa na Fórmula 1. O campeão daquele ano, Max Verstappen travou grandes embates com o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, na busca de seu primeiro título.

Um dos pontos altos das batalhas foi no GP da Grã-Bretanha daquele ano, quando logo na primeira volta eles se tocaram na Copse e Verstappen foi parar nas barreiras de proteção em alta velocidade.

Hamilton chegou a ser punido, mas mesmo assim venceu a corrida, enquanto o holandês teve que ser examinado em um hospital.

Falando à revista oficial da Red Bull, Verstappen relembrou o episódio e revelou que após a batida, teve que lidar com problemas de visão, devido ao forte impacto.

“Desde o meu acidente em Silverstone, tive problemas de visibilidade, especialmente em circuitos acidentados ou com muitos painéis publicitários nas laterais da pista”, comentou.

Na pista acidentada de Austin, o hoje tricampeão mundial admitiu que quase parou, por causa dos 'bumps' que a pista do Circuito das Americas proporcionava.

"Nesta corrida, não lutei apenas contra Lewis, mas também contra imagens borradas. Era como dirigir uma lancha a 300 km/h. Nunca mencionei isso antes, mas por algumas voltas foi tão ruim que pensei seriamente em parar o carro.

“A única coisa que ajudou foi me concentrar na respiração enquanto Lewis estava logo atrás de mim. Foi uma vitória importante que eu precisava desesperadamente na luta pelo campeonato."

