F1: Marko detalha pressão sobre Pérez e dá indireta a Ricciardo

Desde que Sergio Pérez assinou um novo contrato que o liga à Red Bull até ao final da temporada de 2026 da Fórmula 1, o seu desempenho tem deixado muito a desejar e tem ficado longe das expectativas da equipe, o que voltou a colocar o seu futuro em dúvida.

O contrato que ‘Checo’ assinou tem uma cláusula que pode fazer com que Christian Horner e Helmut Marko tomem a decisão de rescindi-lo antes do previsto, mesmo no meio da atual temporada, se assim o desejarem.

E com o piloto mexicano que somou apenas 15 pontos nos últimos fins de semana, os rumores sobre uma possível promoção de Daniel Ricciardo à Red Bull voltaram à tona, especialmente devido ao enorme perigo representado pela fraca capacidade de Pérez em pontuar constantemente no campeonato de construtores, com a pressão da McLaren aumentando.

O próprio Marko, falando ao F1-Insider, foi sincero sobre a importância do campeonato de construtores para a Red Bull e reconheceu que obviamente “Perez está sob pressão” por causa disso.

“A realidade é que o campeonato de construtores é muito importante para a equipe e para todos os funcionários que trabalham na Red Bull”, disse ele.

“Porque quanto melhor nos sairmos no campeonato, mais bônus todos os funcionários receberão. Isso obviamente significa que Sergio Pérez está sob pressão”.

Porém, o veterano consultor da equipe de Milton Keynes ainda confia que o mexicano consiga reverter a situação no curto prazo, já que no passado se mostrou capaz de fazer isso.

"Mas esperamos que Sergio se recupere. Ele conseguiu sair de várias crises como esta no passado."

Quanto ao futuro de Daniel Ricciardo, Marko também foi muito claro e tudo parece indicar que se sua promoção à Red Bull não vier, ele terá que deixar a RB, já que o plano da estrutura neste momento é que o time volte para ser uma espécie de “equipe de treinamento”.

“Foi decidido que a RB voltará a ser uma equipe de treino no futuro. Ainda faltam duas corridas até às férias de verão”, sentenciou Marko.

ENTREVISTA ESPECIAL | Button recorda TÍTULO da F1 no Brasil e ÚLTIMA VITÓRIA em SP: Sorriso no rosto

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Hamilton se arrependerá da troca Mercedes-Ferrari? Felipe Baptista opina

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

.