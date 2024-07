F1: Alonso compara gerações e vê novos pilotos com “pouco carisma”

Fernando Alonso, que esteve envolvido em vários períodos do esporte, é atualmente o piloto mais experiente competindo na Fórmula 1.

Desde sua primeira corrida em 2001, Alonso dividiu o mesmo grid com Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya, Mark Webber, Mika Hakkinen, Jacques Villeneuve, Rubens Barrichello, David Coulthard, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Eddie Irvine e muitos outros nomes importantes.

Em uma entrevista ao Financial Times, Alonso comparou os pilotos de hoje aos de antigamente.

“Definitivamente existem algumas diferenças”, disse Alonso. "Acho que a geração mais velha era mais sincera. Todos os pilotos tinham personalidades diferentes, abordagens diferentes no trabalho e na vida, mas eram todos competidores muito fortes."

“Posso dizer agora que os jovens pilotos são muito talentosos, talvez ainda mais talentosos do que antes, graças aos treinamentos físicos, à participação em academias de corrida, ao trabalho em simulador e à tecnologia”.

“Eles têm mais conhecimento para ajudá-los a aprender e melhorar rapidamente. Os pilotos hoje estão mais preparados para sua primeira corrida na F1”.

“Mas fora da pista, quando tiram os capacetes, ficam todos praticamente iguais, mais conscientes”.

“Todos têm assessores responsáveis ​​pela imprensa, empresários, treino físico e assim por diante. Os jovens pilotos estão bem-preparados, mas talvez seja por isso que lhes falta um pouco de carisma”, comentou.

