F1: Newey pode estar próximo da Ferrari, diz site

Todos na Red Bull estão convencidos de que Adrian Newey quer encerrar sua carreira na Fórmula 1 no time austríaco, mas segundo uma reportagem da alemã Auto Motor und Sport, a situação pode ser bem diferente.

Os rumores sobre uma possível saída de Newey da Red Bull começaram junto com a turbulência da equipe austríaca no início do ano. Seu nome já foi citado em várias equipes, como a Ferrari. E a ligação com a equipe italiana ganhou mais força após o veículo alemão afirmar que Newey foi visto no aeroporto de Bolonha, a apenas 40km da sede da Ferrari, em Maranello.

De acordo com a AMuS, o engenheiro de 65 anos está explorando todas as suas opções para após o fim do contrato atual com a Red Bull, que vai até 2026. Recentemente, Lawrence Stroll teria abordado diretamente Newey durante a passagem da F1 por Jeddah, algo negado pelo chefe Mike Krack, que afirmou que a Aston Martin está feliz com a configuração atual de seu departamento técnico.

Esta não é a primeira vez que o nome de Newey já esteve ligado à Ferrari. Ele próprio já confirmou que recebeu no passado duas ofertas sérias da equipe italiana, mas recusou em ambas as oportunidades por afirmar que sua família não gostaria de se mudar para a Itália.

ALONSO fica na ASTON até 2026 e com motor HONDA: Ele AGUENTA até os 45 ou devia ter esperado Mercedes?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #277 – Leclerc não se ajuda ou é azarado?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Motorsport Business #12 – Gabriel Hackme, da PRIO, e Nicolas Costa: a relação piloto e patrocinador