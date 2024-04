Nesta terça-feira, o site RacingNews365 endossou as recentes reportagens da italiana Gazzetta dello Sport quanto às negociações em andamento entre Carlos Sainz e Mercedes, aumentando a expectativa em torno de uma possível ida do espanhol para as Flechas de Prata na temporada 2025 da Fórmula 1.

Sainz deixará a Ferrari no fim de 2024 para abrir vaga justamente para um 'futuro ex-piloto' da Mercedes, Lewis Hamilton, já que o britânico aposta no time de Maranello para voltar a brigar por títulos na categoria máxima.

Carlos, então, avalia suas opções no mercado, tendo visto uma porta se fechar na Aston Martin, que renovou com seu compatriota Fernando Alonso. Sainz é desejado pela Audi, que assumirá a Sauber a partir de 2026, mas a equipe não tem sido competitivo e ele gostaria de um time que esteja no topo da F1.

Tendo isso em vista, a Red Bull foi apontada como um possível destino para o piloto da Espanha: apesar de o holandês Max Verstappen ter contrato com a escuderia taurina até o fim de 2028, o mexicano Sergio Pérez tem vínculo que expira no final de 2024 e poderia ser substituído por Sainz.

Porém, rumores no paddock dão conta de que o 'clã Verstappen' não gostaria da contratação de Sainz pela Red Bull, de modo que a Mercedes 'pinta' como destino mais 'viável' para Carlos -- alternativamente, até a Williams foi apontada pelo repórter da F1 Lawrence Barretto como opção para o piloto espanhol.

Por outro lado, nas Flechas de Prata há o desejo de promover Andrea Kimi Antonelli à vaga que será deixada pelo heptacampeão Hamilton, com o jovem italiano sendo frequentemente citado pelo chefe da escuderia anglo-germânica, Toto Wolff -- embora Kimi possa correr primeiro na Williams, por exemplo.

O apreço por Kimi Antonelli, aliás, é apontado como o principal entrave para uma ida de Sainz à Mercedes, já que o espanhol faz questão de um contrato longo em sua nova empreitada, justamente para não correr o risco de perder seu assento como foi na Ferrari com Hamilton.

Entretanto, segundo o Formula Uno Analisi Tecnica, da Itália, as Flechas de Prata querem dar um contrato 'curto' (de 1 ano) para Carlos, de modo a não fechar a porta para uma futura promoção de Antonelli ao 'cargo' de companheiro do britânico George Russell.

Além disso, a Mercedes ainda estaria em 'compasso de espera' para ver o desfecho da crise interna da Red Bull, na qual as polêmicas recentes envolvendo os 'cartolas' Christian Horner e Helmut Marko poderiam fazer Verstappen sair do time taurino, com Max sendo um 'desejo assumido' de Wolff.

De todo modo, o RacingNews365 pondera que Sainz pode acabar 'aceitando' um contrato de 1 ano (com opção de extensão por mais uma temporada) para correr pela Mercedes em 2025, de modo que garantiria seu futuro de curto prazo e ainda assim poderia posteriormente ir para a Audi caso as Flechas de Prata optem por alinhar Antonelli e Russell mais adiante. Ademais, estando em um carro competitivo em 2025, Carlos ainda pode se beneficiar de uma vaga potencialmente surgindo na Red Bull em 2026.

