Honda já fala em título da F1 com Alonso e Aston Martin em 2026

A partir de 2026, a Honda transferirá seu acordo de fornecimento de conjuntos motrizes da Red Bull para a Aston Martin, encerrando sua bem-sucedida associação com a equipe taurina do holandês Max Verstappen.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o presidente da Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, disse que a meta da Aston de disputar o título a partir da nova era de motores da F1 em 2026 é compartilhada pela montadora nipônica.

Quando questionado sobre as ambições da Honda com sua nova parceira, Watanabe respondeu: "Sermos campeãs mundiais a partir de 2026. Sabemos que será muito difícil, mas precisamos de algumas boas metas para dar o nosso melhor junto com a Aston Martin".

"É por isso que, junto com [o CEO da Aston Lawrence] Stroll e Toshihiro Mibe (CEO e presidente da Honda], estabelecemos a meta de buscar o campeonato mundial. Mas não é fácil assim", seguiu Watanabe.

Ao avaliar se a Aston e a Honda terão todos os ingredientes necessários para disputar o título, Koji acrescentou: "Essa é uma conversa honesta para nos tornarmos uma escuderia de primeira classe juntos".

Ao ser pressionado sobre o que impressionou tanto a Honda em relação aos planos de Stroll para a Aston, Watanabe apontou as instalações de última geração da equipe em Silverstone como um indicador importante da seriedade do empresário canadense.

"Após nos registramos como fornecedores de unidades de potência na F1 2026, outras equipes entraram em contato conosco, pois estavam interessadas em trabalhar com a Honda. Então, conversamos com todas essas partes e tomamos uma decisão. A Honda ficou muito impressionada com a forte paixão do Sr. Stroll e sua forte liderança para lutar pelo campeonato mundial em 2026. Eles investiram muito para estabelecer a fábrica em Silverstone. Nós os visitamos para ver o que estava em construção."

"Várias vezes nos reunimos com Martin Withmarsh (CEO do Grupo Aston Martin) e Mike Krack (chefe de equipe da Aston). Eles são muito abertos e toda a equipe está trabalhando na mesma direção, é uma equipe unida. Ao mesmo tempo, eles também acham que a Honda é uma boa parceira para que eles se tornem campeões. Já montamos uma equipe de trabalho técnico e também uma reunião do comitê de direção para discutir algumas questões importantes que talvez possamos melhorar."

