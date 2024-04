F1: Alpine acelera atualização no assoalho para o GP da China

A Alpine acelerou a atualização em seu assoalho para estrear a novidade já no GP da China deste fim de semana, em Xangai, em sua tentativa de se recuperar de um início desastroso na temporada 2024 da Fórmula 1.

Os pilotos franceses da escuderia, Esteban Ocon e Pierre Gasly, ainda não marcaram pontos, já que uma mudança tardia no conceito do carro fez com que a equipe desse um passo para trás, enquanto seus rivais do pelotão intermediário tiveram ganhos significativos em comparação com o ano passado.

As atualizações iniciais trazidas para o GP do Japão pareciam dar um vislumbre de esperança, com Ocon avançando para o Q2 e se classificando em 13º lugar, mas tanto ele quanto Gasly não conseguiram lutar por pontos, e seus problemas foram agravados por danos no carro causados no início da corrida.

A Alpine diz que agora conseguiu antecipar em uma etapa um pacote de atualização destinado ao GP de Miami, com um de seus A524 se beneficiando do novo conjunto de peças. O time francês confirmou ao Motorsport.com que a atualização consiste em um assoalho revisado no carro de Esteban.

Ambos os pilotos devem usar a nova especificação a partir da Flórida, com Pierre recebendo prioridade na próxima ocasião em que apenas um pacote estiver disponível. "A última corrida mostrou como é grande o desafio que temos para melhorar nosso nível de desempenho", disse o chefe Bruno Famin.

"Precisamos desenvolver o desempenho do carro para lutar por posições mais altas. Embora tenha sido bom trazer as primeiras atualizações em Suzuka, precisamos fazer mais. A equipe tem trabalhado muito duro e conseguimos atualizar um carro neste fim de semana, uma corrida antes do planejado", seguiu.

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

A decisão da Alpine de acelerar seu pacote de atualização é uma medida ousada, pois o GP da China retorna à F1 pela primeira vez desde 2019, portanto, há uma quantidade limitada de dados válidos disponíveis.

E Xangai é o primeiro evento com corrida sprint da temporada 2024, o que significa que as equipes têm apenas uma única sessão de treinos de 60 minutos para se familiarizarem com as configurações de seus carros.

"Os carros são completamente diferentes da especificação de 2019, portanto a preparação tem sido diferente do normal. Combinado com o fato de ser um evento de sprint, temos menos preparação e, portanto, é crucial estarmos preparados desde o início. Ambos os pilotos estiveram [na fábrica] em Enstone na semana passada no simulador e dedicaram tempo para se prepararem melhor para o desafio", disse Famin.

Trazer peças novas para um evento de sprint acabou prejudicando a Alpine no GP do Azerbaijão de 2023. Embora não estivesse diretamente ligado à atualização do assoalho, o fim de semana da Alpine ficou fora de controle em Baku ano passado depois que problemas de confiabilidade no treino livre limitaram seu tempo de pista, o que significou que ela foi para a qualificação de sexta-feira com quase nenhum dado sobre sua nova especificação.

Em seguida, a equipe da França teve que mudar a configuração do carro de Ocon depois de encontrar uma quantidade alarmante de desgaste na prancha, relegando o competidor francês a uma largada no pitlane.

