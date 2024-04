Entre os nove pilotos que já podem contar com vaga confirmada para a temporada 2025 da Fórmula 1 está Alex Albon. Apesar dos rumores que envolveram o anglo-tailandês em vários cenários, a Williams sempre foi muito clara, reiterando que o piloto tem um contrato existente até o fim de 2025. E isso pode levar a Red Bull a adotar um "plano de contenção" envolvendo Sergio Pérez.

Ele é uma pedra angular do projeto de relançamento da equipe de James Vowles, e é fácil supor que ele não queira perder isso. O mesmo aconteceu em 2020 quando o então piloto da casa, George Russell, se viu bloqueado no contrato de três anos com a equipe, tendo que adiar sua ida à Mercedes por um ano.

Porém, Albon segue no centro de rumores que o associam a uma vaga muito importante. Fala-se de 2026, mas o impacto também afeta as escolhas que serão feitas agora, principalmente no que diz respeito ao futuro de Sergio Pérez.

Seu nome é citado na direção da Red Bull, e não somente por um provável interesse do acionista majoritário tailandês da marca de bebidas, Chalerm Yoovidhya. A passagem de Albon pela equipe sempre foi alvo de críticas. Ele estreou na F1 em 2019 com a Toro Rosso, encontrando-se na equipe principal junto com Verstappen após somente 12 GPs disputados. Foi uma clássica jogada de Helmut Marko, removendo Pierre Gasly e promovendo o piloto às vésperas do GP da Bélgica.

No final de 2020, Alex foi dispensado sem aviso prévio, com Marko e Horner não o considerando capaz de dar as garantias necessárias para almejar posições maiores, e Albon foi demitido com o mercado de pilotos já fechado. Ele terminou o ano com metade dos pontos de Verstappen, mas ninguém imaginava que o mesmo aconteceria com seu sucessor, Sergio Pérez, tanto em 2021 quanto em 2023.

Hoje, Albon é um piloto com bases sólidas, crescendo graças à sua experiência na Williams e sem o stress da Red Bull, fazendo com que a marca austríaca reavaliasse sua posição. Daí surge a ideia de um possível retorno de Albon.

Um cenário em que Albon voltaria a vestir as cores da Red Bull, em 2026, seria combinado com a confirmação de Pérez em 2025. Para Horner e Marko, tentar forçar a conclusão antecipada do contrato que atualmente liga Alex à Williams envolveria uma quantia significativa de dinheiro, se é que seria possível.

Atualmente, Pérez está seguindo a meta traçada pela Red Bull às vésperas da temporada. Caso ele siga esse desempenho até o final de maio, é muito provável que seja confirmado para mais um ano na Red Bull, o que seria sua "última dança" antes da revolução técnica de 2026.

