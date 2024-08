A temporada de 2024 de Fórmula 1 se mostrou surpreendente com sete pilotos se consagrando vitoriosos, apesar de Max Verstappen seguir na liderança. Se vendo em uma situação diferente do que está acostumado, Christian Horner, chefe da Red Bull, acredita que os próximos meses não serão nada fáceis.

Avaliando o momento atual, Horner disse que, para o esporte, ter essa competição entre quatro equipes, Red Bull, Ferrari, Mercedes e McLaren, é algo positivo para os fãs da categoria.

"É bom para o esporte ter quatro equipes lutando entre si pelos primeiros lugares. Isso é algo que é possível devido a uma regulamentação consistente".

Na sequência, o chefe da Red Bull relembrou temporadas anteriores, quando a equipe taurina estava entrando na categoria e tinha a McLaren como líder da categoria.

"Se olharmos para a história da Fórmula 1, lembro me de 2005, quando a nossa equipe entrou na F1; a McLaren tinha o melhor carro, mas devido aos regulamentos consistentes, várias equipas competiam entre si".

Horner também citou o fato de que em 2026 haverá a mudança de regulamento da F1, dessa maneira, todas as equipes passarão por mudanças nos carros, o que pode entregar a liderança para outro time.

"Em 2026 passaremos para novos regulamentos e isso fará com que uma equipe ganhe vantagem. Mas veremos uma competição muito acirrada entre as quatro equipes nos próximos 18 meses".

