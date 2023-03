Carregar reprodutor de áudio

Após a incerteza sobre a situação competitiva da Mercedes após os testes da pré-temporada da Fórmula 1, Lewis Hamilton e seu companheiro de equipe George Russell enfrentaram um difícil primeiro dia de treinos no Bahrein.

Hamilton terminou a segunda sessão de treinos em 10º lugar, à frente de Russell. Mas com o novo W14 perdendo desempenho contra os líderes Aston Martin e Red Bull, o heptacampeão estava pessimista sobre as coisas na noite de sexta-feira. Questionado sobre o que havia descoberto na pista, Hamilton disse: “Descobrimos que estamos muito longe. Nós meio que sabíamos disso um pouco no teste, mas é uma grande diferença. Estou tentando tudo o que posso."

Hamilton disse que a Mercedes estava perdendo tempo para seus rivais em curvas de alta e baixa velocidade, já que ele avalia que o ritmo de corrida da Red Bull a colocou na frente um segundo por volta. Depois de passar por um início difícil na temporada passada, enquanto a Mercedes lutava com o W13, o britânico acredita que as coisas poderiam ser ainda piores este ano, já que ele sugeriu que a equipe havia sido ultrapassada pela Aston Martin.

“Estamos entre o terceiro e o quarto lugar. Então, estamos onde estávamos no ano passado ou, se não, um pouco mais atrás."

"É difícil para todos e realmente não é onde eu acho que alguém na equipe quer estar, certamente não é onde eu acredito que todos merecem estar, porque todos continuam trabalhando muito e realmente estão sendo muito corajosos e atenciosos no processo." Estamos no caminho errado. Portanto, temos que encontrar uma maneira de nos colocar no caminho certo, mas agora estamos muito longe dos caras da frente. "

E embora Hamilton tenha entendido completamente o progresso que a Mercedes foi capaz de fazer no ano passado ao se familiarizar com seu carro, ele sugeriu que o ritmo atual era o máximo de seu atual conceito.

"Eu tenho que ter esperança", disse ele. “Acho que houve um bom progresso no ano passado, mas a diferença não era tão grande quanto agora. Acredito que podemos fechar a lacuna em algum momento? Sim, mas acho que é muito difícil com o conceito que temos."

As preocupações de Hamilton sobre o estado de seu carro significam que ele não está otimista sobre a possibilidade de fazer grandes progressos no restante do fim de semana do GP do Bahrein.

"Acho que coloquei o carro no melhor lugar que posso, em termos de configuração", disse ele. "Continuaremos a ajustar pequenos pedaços aqui e ali. Mas serão pequenos, que representam milissegundos. Não vai fechar a lacuna de um segundo."

"Mas, mesmo assim, mantemos a cabeça baixa esta noite e analisaremos os dados. Continuaremos a trabalhar e tentar progredir amanhã, mas temos que tentar descobrir se há alguma maneira de termos desempenho durante a noite. "

