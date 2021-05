Neste final de semana, a Fórmula 1 volta ao Circuito da Catalunha para mais uma edição do GP da Espanha. Mas, neste ano, o grid encontrará uma novidade, após as obras que mudaram o traçado da curva 10. Só que Lando Norris, piloto da McLaren, questiona se essa mudança ajudará as ultrapassagens.

A obra foi anunciada no ano passado, como um pedido conjunto da FIA e da FIM para melhorar a segurança dos eventos realizados no local, em especial a F1 e a MotoGP. Esse novo formato se assemelha ao original, usado pela F1 até 2004 e até 2016 pela MotoGP.

Mas Norris classificou o novo traçado da curva 10 como um pouco estranho, e questiona se vai ajudar a resolver um dos grandes problemas do circuito de Barcelona: a falta de locais para ultrapassar.

"Não sei como é a nova curva 10, mas não estou confiando muito, parece uma curva estranha", disse Norris ao portal RaceFans. "A curva 10 era o único local possível de ultrapassar junto com a curva um, e agora parece que não teremos que frear muito".

E Norris não é o único a questionar os benefícios da nova curva 10, com Russell ecoando os comentários do piloto da McLaren.

"Não sei se será melhor ou pior para a competição", disse. "Acredito que a nova curva 10 e a chicane não serão curvas fáceis para seguir de perto com os carros atuais da F1".

Já Pierre Gasly disse que a direção do autódromo deveria aproveitar o momento para modificar outro ponto de discórdia entre os pilotos e fãs: a chicane do último setor, que faz com que os carros entrem na reta principal a baixas velocidades.

"Para mim, eu sinto que o melhor é sempre estar em alta velocidade. Sempre, principalmente com esses carros. Você sente mais do que o limite, tem mais adrenalina e seria ótimo também mudar essa última curva, de baixa velocidade".

Por outro lado, os pilotos da MotoGP, que realizaram um teste em Barcelona no final de fevereiro, após o fim das obras, aprovaram a modificação. Aleix Espargaró caracterizou como um “ótimo trabalho”.

“Sinceramente, tenho de cumprimentar o circuito, pois a curva está muito melhor. A antiga era horrível, muito apertada, já essa está parecida com a antiga, mas com uma área de escape maior. Fizeram um ótimo trabalho e mal posso esperar com uma MotoGP”, disse o espanhol.

Outro piloto que elogiou o novo traçado é Johann Zarco: “Prefiro esse desenho porque permite maior velocidade na curva e posso aproveitar muito mais agora do que antes”, disse.

