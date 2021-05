A Ferrari contará com uma atualizações na área traseira do SF21 para a corrida de Fórmula 1 em Barcelona na tentativa de prolongar a duração dos pneus Pirelli que entraram em crise em Portugal.

Há uma certa expectativa de saber quais inovações técnicas serão introduzidas no carro da Scuderia em Montmelò neste final de semana. Costuma-se dizer que um carro que vai bem no circuito da Catalunha deve se sair bem em quase todos os lugares, por isso o GP da Espanha pode representar uma análise importante do desafio McLaren-Ferrari que vale o terceiro lugar no campeonato de construtores.

A escuderia de Woking em Portimão apresentou um melhor desempenho do que a Scuderia com Lando Norris, em quinto, e Daniel Ricciardo, nono, enquanto as Ferraris tiveram de se contentar com a sexta posição de Charles Leclerc, enquanto Carlos Sainz ficou fora da zona de pontuação.

Mudará alguma coisa em Barcelona?

O SF21 não terá o assoalho modificado que se viu no Algarve na semana passada: os dois pilotos nos treinos livres testaram alternadamente uma solução com seis pequenos desvios de fluxo colocados à frente das rodas traseiras, em vez dos três habituais.

O feedback foi positivo, mas havia apenas um modelo de assoalho atualizado, então a solução não foi usada durante o fim de semana da corrida.

Era razoável esperar que a novidade fizesse sua estreia em ambos os carros na Espanha e, em vez disso, não o fará. O conceito será repetido em outro lugar, mas não em Barcelona, onde, ao invés disso, mudanças na parte traseira podem ser observadas para aumentar a carga.

Na traseira, após a adoção das novas regras aerodinâmicas, busca-se uma maior ampliação do fluxo na parte inferior do extrator e todas as equipes estão trabalhando para melhorar a extração de ar do difusor.

Os técnicos dirigidos por Enrico Cardile também chamaram a atenção para a suspensão traseira controlada hidraulicamente: ajustes adequados devem ser encontrados para evitar que o SF21 entre em crise de desgaste dos pneus quando o asfalto atingir determinada temperatura.

A Ferrari está em busca de uma prova de redenção e Carlos Sainz, em casa, quer colher o que plantou na equipe de Maranello até agora…

