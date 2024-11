Lando Norris é o piloto mais próximo de Max Verstappen pelo título mundial de 2024 da Fórmula 1, no entanto, suas chances praticamente desapareceram após o GP de São Paulo, quando ele largou da pole e terminou apenas em sexto, assistindo à vitória do rival, que saiu da 17ª posição.

O tricampeão chega a Las Vegas com vantagem de 62 pontos sobre o britânico e mais um primeiro lugar poderia garantir o quarto título ao holandês.

Com este cenário em mente, Norris admite que suas chances são quase nulas e desapareceram após a corrida ruim em São Paulo.

"Para ser honesto, não mudou muita coisa. Eu meio que sei em que posição estou agora e tenho menos a perder, se você olhar para a diferença para Max - esta é provavelmente a primeira vez que eu olho para a diferença - você tem que perceber como as coisas estão".

"O período pós-Brasil foi difícil para mim porque, realisticamente, foi o primeiro momento em que pensei que seria difícil conseguir o primeiro lugar agora. Minha verdadeira luta pelo título tem diminuído na maior parte do ano, o que é complicado, mas minha abordagem tem sido a correta".

"Minha abordagem tem sido correta nos últimos fins de semana, eu me saí bem e fiz um bom trabalho - então não posso mudar nada, mas acho que agora posso ir para a pista e aproveitar um pouco mais".

Apesar de suas aspirações ao campeonato terem desaparecido do horizonte, Norris sente que pelo menos provou a si mesmo que pode competir na frente do pelotão.

Perguntado sobre as lições que levará consigo para a próxima temporada, o piloto da McLaren disse:

"Acho que esta é a primeira vez nos últimos seis anos de F1 que tivemos a chance de lutar na frente. É a nossa primeira chance de fazer isso e a minha primeira chance de ver onde estou, e no início do ano, e mesmo em Miami, eu não estava claramente no nível que deveria estar".

"Desde as férias de verão, sinto que fiz um bom trabalho e me saí muito, muito bem, de longe um dos meus melhores desempenhos de todos os tempos. Eu não mudaria muito do que aconteceu. É claro que ainda tenho que refinar e melhorar as coisas, isso é óbvio".

"Pela primeira vez, posso dizer com confiança que tenho o que acho que preciso para lutar por um campeonato, mas isso não significa que sou um competidor completo ou perfeito, isso é claro. A coisa mais importante que posso levar comigo é que estou confiante de que tenho o que é preciso para lutar por um campeonato".

Perguntado se ele comparava sua batalha pelo título com Verstappen a um jogo de xadrez, Norris sugeriu que a derrota poderia estar próxima:

"No momento, o título está muito fora de alcance. E estamos indo bem, mas preciso de muita sorte. É xadrez, estou sozinho e Max tem todas as suas peças prontas para atacar".

