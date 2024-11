Aeroporto área restrita, é você? Yuki Tsunoda passou por momentos de tensão antes de chegar ao paddock para o dia de mídia do GP de Las Vegas de Fórmula 1.

O piloto da RB ficou 'preso' no controle de fronteira dos Estados Unidos por quase três horas e correu o risco de ser mandado para casa, ou seja, para o Japão, podendo perder a corrida que acontece neste fim de semana.

Tsunoda explicou que não entendeu o motivo de ter sido parado, uma vez que estava com a documentação correta e ser a terceira passagem da F1 pelos EUA, sendo a última, há pouco mais de um mês, para a prova em Austin, no Texas.

"Com sorte eles me deixaram ir depois de algumas conversas, muitas, na verdade. Na real, eu estive perto de ser mandado de volta para casa. Nós tivemos uma conversa e está tudo bem agora. Por sorte estou aqui. Eu tinha os vistos e tudo mais. Foi um pouco estranho, por sorte não fiquei mais do que três horas, mas sinto que será uma longa viagem para mim."

