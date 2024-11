Oscar Piastri, piloto da McLaren, está esperançoso com a possibilidade de título em 2025. O australiano afirma que, se os carros papaias se mantiverem semelhantes ao dessa temporada, o campeonato da Fórmula 1 será o "objetivo principal".

Ao ser perguntado sobre como avalia a temporada, na coletiva de imprensa do GP de Las Vegas, Piastri afirmou que, tanto ele quanto a equipe devem aprender muita coisa. "Acho que provavelmente estamos desejando ter nossa versão Miami do carro desde o início do ano, isso teria facilitado um pouco a vida. Mas também acho que nunca desistir".

"Sabe, acho que é fácil dizer o que acabei de dizer, mas também, depois da primeira corrida, acho que todos esperavam que a Red Bull dominasse e não foi o caso. Portanto, acho que tem sido uma questão de confiar nos processos que estamos implementando em termos de atualizações e construção da cultura e, sim, continuar trabalhando duro".

Apesar dos espaços para melhoria, Oscar demostrou-se satisfeito com o desempenho em 2024: "E, obviamente, isso está valendo muito a pena agora. E acho que, por mim mesmo, fiquei muito feliz com a temporada. Havia algumas coisas importantes que eu queria melhorar em relação ao ano passado. Sinto que consegui melhorá-los bastante".

"Acho que houve algumas coisas este ano que não me agradaram tanto. Sabe, certamente tornei a vida um pouco mais difícil para mim na classificação do que gostaria".

"Mas acho que agora é uma questão de juntar tudo, em vez de tentar preencher as lacunas que eu tinha no ano passado. Portanto, agora é só uma questão de fazer tudo junto com muito mais frequência, e espero que isso resulte em alguns finais de semana melhores".

Já ao ser perguntado sobre as expectativas para 2025, pensando em 2023, quando conquistou o primeiro pódio no ano de estreia, e em '24, quando ganhou a primeira (e segunda) corrida, Piastri afirmou que o título é o próximo objetivo e esperança.

"Essa é certamente a esperança para o próximo ano", conta o australiano. "É claro que isso depende muito do carro, mas se tivermos um carro semelhante ao que temos agora no início da próxima temporada, então, com certeza, o objetivo principal será o campeonato. E sinto que tenho todas as ferramentas agora. É só uma questão de juntá-las todas".

"Sabe, sinto que houve lampejos aqui e ali. Houve alguns fins de semana em que senti que consegui juntar todas as ferramentas, e essas foram as corridas em que ganhei ou tive resultados muito bons, mas também houve fins de semana em que não capitalizei tanto".

"Portanto, é uma sensação muito diferente da primeira temporada, em que tive bons finais de semana, mas ainda assim alguns buracos [nas performances] - e alguns finais de semana em que realmente tive dificuldades, ao passo que este ano algumas coisas talvez não tenham ido bem, e então você meio que ficou preso por causa da classificação ou algo assim".

"Mas você sabe que o potencial está sempre lá, então isso é empolgante para o próximo ano", conclui.

DETALHES do FICO da F1 na Band, chance de MAX TETRA, reação de NORRIS, Bortoleto e + | Fred Sabino

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!