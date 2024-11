O desempenho espetacular de Max Verstappen no GP de São Paulo fez com que muitos torcedores confiassem que o tetracampeonato do holandês seria conquistado antecipadamente no GP de Las Vegas. Porém, o próprio piloto não acredita que conseguirá o feito por falta de ritmo de seu desafiante na Fórmula 1.

Verstappen chega à Vegas com 62 pontos de vantagem sobre Lando Norris, o único piloto que, matematicamente, ainda tem alguma chance de virar o jogo, apesar de ser improvável que isso aconteça.

No entanto, o holandês destaca que, mesmo com o bom ritmo em Interlagos, muito pode ter sido auxiliado pela forte chuva que assolou o traçado e isso não significa que os problemas o RB20 estão resolvidos em pistas secas.

Ao ser questionado se está otimista que conseguirá conquistar o título antecipadamente, o tricampeão foi sincero:

"No momento, é difícil dizer porque se você olhar as últimas corridas, no seco, nós não tínhamos ritmo. Não é só porque vencemos no Brasil que, de repente, tudo está consertado e ótimo".

"É claro, me deu uma ótima posição no campeonato, mas eu preciso ser realista que nós não somos os mais rápidos. Eu espero que consigamos ser competitivos aqui, mas ainda não sabemos, pela temperatura da pista, que ano passado foi muito fria, qual será o comportamento dos pneus. Então, precisamos focar nos treinos".

Verstappen foi muito elogiado por seu desempenho no Brasil, inclusive, Christian Horner defendeu que o tricampeão já pode ser considerado um dos maiores na história da F1. Mas, para o próprio piloto, foi apenas "uma das melhores".

"É difícil julgar qual é a melhor, porque às vezes, a melhor corrida não precisa terminar em vitória e depende de diferentes fatores e é por isso que eu sempre acho difícil ranquear todas. Mas, se você olhar o quão importante foi, definitivamente é uma das mais importantes da minha carreira".

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Durante a coletiva, o holandês defendeu que as McLarens devem ser muito fortes em Vegas, mas a Ferrari, devido à diferença de temperatura, pode enfrentar problemas, apesar de ter sido muito mais competitiva em 2024 no traçado de rua.

Ao avaliar seu próprio desafiante, que não vencia desde o GP da Espanha, Verstappen explicou que foram feitas melhorias desde o GP dos Estados Unidos e está esperançoso que a situação seja melhor na última rodada tripla.

"Fizemos algumas melhorias no carro desde Austin, mas na corrida principal de Austin ainda faltava ritmo e o México foi uma corrida bastante ruim. Agora, esperamos que algumas coisas tenham mudado desde então, não necessariamente da nossa parte, e espero agora que nas últimas três corridas possamos ver o desempenho completo de cada carro".

"Continuamos tentando melhorar o equilíbrio do carro. Acho que na Sprint no Brasil fomos bastante competitivos, mas é claro que estou muito feliz por termos vencido no domingo, mas também teria sido muito bom ver o ritmo no seco em toda a distância da corrida".

"Mas aqui novamente é tão diferente com a temperatura dos pneus e entender os pneus e como eles funcionam e garantir que você opere bem com ambos os compostos que você usa na corrida será muito crucial. Provavelmente é um pouco mais complicado do que a maioria dos finais de semana de corrida que temos".

Ao avaliar o traçado de rua do GP de Las Vegas, Verstappen foi sincero ao dizer que esse não é o seu tipo favorito de traçado, principalmente pela falta de curvas de alta velocidade. No entanto, ele entende que o evento é necessário para o calendário.

"Não quero ser negativo, mas eu entendo. Eu entendo o motivo de estarmos aqui e o quanto isso vale para os negócios".

"Eu apenas gosto de curvas de alta velocidade, mas é minha preferência pessoal. Não é que a corrida é ruim ou algo assim. Nós lidamos com todo tipo de pista e precisamos vencer em todas".

DETALHES do FICO da F1 na Band, chance de MAX TETRA, reação de NORRIS, Bortoleto e + | Fred Sabino

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!