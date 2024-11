Em 2023, Carlos Sainz teve um incidente no circuito de rua do GP de Las Vegas. Durante o TL1, sua Ferrari colidiu com uma tampa de bueiro no final de uma volta e o caso foi investigado pela Fórmula 1. Para a atual temporada, a FIA fez mudanças, visando maior segurança.

Ainda na temporada passada, o TL2 precisou ser adiado por algumas horas e aconteceu com as arquibancadas vazias, isso porque foi identificado que o concreto ao redor da tampa não aguentou as pressões impostas pelos carros e acabou cedendo.

Agora, como o Motorsport.com apurou, antes do evento de 2024, a F1 e a FIA realizaram novas modificações nas inúmeras tampas de bueiros espalhadas pelo traçado de 6,2km.

Um número significativo de bueiros foi coberto com asfalto, enquanto outros foram reforçados com um bloco de ancoragem muito maior e mais pesado para mantê-los no lugar.

Por se tratar de um circuito urbano, a pista de Las Vegas utiliza, principalmente, vias públicas. Portanto, não é possível cobrir todas as placas, já que os serviços da cidade precisam ter acesso a elas quando as ruas forem reabertas após a corrida.

Mas, outras modificações que foram feitas no circuito incluem um realinhamento das paredes na entrada para os boxes.

Perguntado sobre o incidente do ano passado, Sainz disse: "Depois do que aconteceu no ano passado, espero que tudo seja resolvido este ano, porque acho que será muito melhor para a corrida e para todos, e obviamente para todos os pilotos em termos de segurança. Essa é a minha maior esperança, com certeza".

"Mas estamos ansiosos para isso. É um fim de semana frio e um circuito diferente do que estamos acostumados, com pouco downforce, pouca aderência, portanto, muitas variáveis diferentes com as quais não estamos acostumados e muitos desafios, assim como no ano passado. Mal posso esperar para começar."

