F1: Norris admite "erro estúpido" na classificação

A classificação para o GP da Arábia Saudita, segunda etapa da temporada 2023 da Fórmula 1, não durou muito para Lando Norris. E o motivo da 'rápida' aparição foi causada por um "erro estúpido" de acordo com o piloto da McLaren.

Foi após oito minutos que o britânico bateu na parede na parte interna da última curva, danificou sua barra de direção e passou o restante do Q1 nos boxes. Por conta disso, foi eliminado de forma prematura e larga da 19ª posição.

"É apenas um erro de julgamento, para dizer a verdade", admite Norris. "É um erro que eu não deveria cometer, para ser honesto. É provavelmente uma das curvas mais fáceis desta pista e eu estraguei tudo. É tão simples quanto isso. Sem desculpa. Os mecânicos fizeram um ótimo trabalho consertando. Foi quase feito no final da sessão era muito difícil me colocar de volta na pista... eu falhei."

Posteriormente, o estreante Oscar Piastri conseguiu chegar ao Q3 garantindo a nona colocação, o que virou a oitava por conta da penalização de Charles Leclerc, o que só aumentou a insatisfação pessoal do companheiro de equipe.

"É frustrante, é claro, porque o carro estava com um bom desempenho hoje. A equipe fez um bom trabalho durante todo o fim de semana para provavelmente tirar um pouco mais proveito do que no Bahrein. A sensação foi boa. É apenas um erro estúpido, para ser honesto."

Norris, porém, está esperançoso em relação a corrida deste domingo, ao ponto de sonhar com uma corrida semelhante à caótica edição que tinha sido a de 2021.

"Estou convencido de que temos um bom carro. Pode não ser fácil ultrapassar devido aos nossos pontos fortes e fracos em comparação com outros carros. Mas é claro que estou otimista quanto à minha capacidade. Certamente somos capazes disso, temos o ritmo para fazer. Teremos apenas de estabelecer um plano, de acordo com as neutralizações por VSC ou Safety Car. Espero que haja algum, porque facilita um pouco a vida e é mais fácil ganhar dois ou três lugares de uma só vez e não um a um", conclui.

