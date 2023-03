Carregar reprodutor de áudio

Após uma quebra, o principal favorito a ser o pole position do GP da Arábia Saudita da Fórmula 1 vai largar em décimo quinto. Max Verstappen precisará contar com todo o potencial do RB19 e com suas habilidades de escalar o pelotão, já mostradas anteriormente. O próprio piloto acredita até mesmo em um pódio.

A última vez que Verstappen não participou de uma sessão de classificação foi em Sochi em 2021, quando ele teve que trocar o motor e largaria no fim do grid de qualquer forma.

Mas, como os GPs da Bélgica e da Itália da última temporada provaram, Verstappen está mais do que pronto para a tarefa de escalar o pelotão de forma rápida e eficiente nesta era do efeito solo da F1.

E a julgar por seu comportamento otimista ao se dirigir à mídia logo após a quebra no circuito de Jeddah Corniche, ele acredita que outra recuperação é possível. Enquanto Verstappen é um piloto preciso e incisivo, sua capacidade de adivinhar onde seus rivais colocarão seus carros para evitar serem ultrapassados, será fundamental para ele ganhar posições na corrida.

Da mesma forma, ele pode precisar observar e permitir que a primeira volta se desenrole, caso haja uma briga direta no meio do pelotão à frente, o que pode beneficiá-lo.

Mas assim que o stint inicial estiver estabelecido, a configuração do RB19 será ideal para sua missão de recuperação - mesmo que essa otimização seja um tanto incidental, com nenhum membro da equipe da Red Bull planejando inicialmente que Verstappen fosse eliminado tão cedo na classificação.

Assim que o DRS for ativado, ele será combinado com a velocidade máxima já superior do Red Bull para permitir ultrapassagens aparentemente simples nas retas ou para Verstappen emparelhar o carro com cada oponente antes de avançar para cada zona de frenagem.

Essa perspectiva de uma corrida emocionante, deixou os organizadores do GP da Arábia Saudita e os chefes da Fórmula 1 empolgados com a perspectiva de mais uma corrida emocionante no circuito que está recebendo a categoria pela terceira vez.

Na corrida inaugural, ocorreram as batalhas entre Hamilton e Verstappen. Os rivais saíram do GP empatados. A edição da última temporada atuou como parte dois do duelo do DRS entre Leclerc e Verstappen.

Desta vez, todos os olhos estarão voltados para os poderes de recuperação de Verstappen - embora com a esperança de que demore mais do que as 12 voltas necessárias em Spa em 2022 para subir do 14º para o primeiro.

Ao contrário de escalar o pelotão no famoso circuito belga, Verstappen certamente precisará esperar mais tempo no estreito circuito de Corniche, cercado por barreiras de concreto.

