F1: Por que Alonso ficou com feliz com o sábado mesmo sem a pole?

Piloto espanhol da Aston Martin, Fernando Alonso foi o terceiro mais rápido da classificação para o GP da Arábia Saudita, mas largará em segundo na corrida da Fórmula 1 neste domingo em virtude da punição ao monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.

O pole position é o mexicano Sergio Pérez, cujo companheiro de Red Bull Max Verstappen, da Holanda, não teve o melhor dos dias no sábado em Jeddah. O atual bicampeão mundial e líder de 2023 teve de lidar com a quebra do semieixo de seu RB19 e larga só de 15º na pista de Corniche.

Com o 'abandono' de Verstappen no quali, ainda no Q2, muitos fãs apostaram em uma pole de Alonso, que não conquista uma posição de honra na categoria desde o GP da Alemanha de 2012, quando corria pela Ferrari.

Mesmo assim, o bicampeão saiu satisfeito da sessão qualificatória saudita. “Tem sido um fim de semana muito bom para nós. A classificação foi nosso ponto fraco no Bahrein, mas aqui o carro pareceu ter se saído muito bem em uma volta", disse ele após a tomada de tempos na Arábia.

"Vamos ver domingo o que podemos fazer daqui. Charles tem uma punição, então vamos largar na primeira fila do grid. Então isso é simplesmente incrível”, completou o vencedor das temporadas 2005 e 2006 da F1 pela Renault.

