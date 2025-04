A temporada 2025 da Red Bull na Fórmula 1 não vem sendo, nem de longe, uma das mais tranquilas para a equipe. Na pista, o esquadrão de Milton Keynes encontra um carro difícil de pilotar. De acordo com o chefe do time austríaco, Christian Horner, a discrepância entre os dados do túnel de vento e os dados na pista são a grande causa da má fase. Será?

Mesmo com Max Verstappen sendo o terceiro colocado no campeonato de pilotos e tendo vencido o GP do Japão há duas semanas, o cenário da Red Bull não é positivo a longo prazo. Recentemente, Horner justificou que a correlação da equipe não está funcionando corretamente e que, a partir de agora, os dados da pista serão levados mais em consideração para as atualizações do RB21.

"O túnel de vento nos levou em uma direção que não replica o que estamos vendo na pista e, portanto, você acaba com uma confusão entre o que suas ferramentas estão dizendo e o que os dados da pista e, obviamente, agora que estamos acumulando dados da pista, são esses que estão direcionando as soluções", declarou.

O túnel de vento utilizado pela Red Bull atualmente existe desde a Segunda Guerra Mundial e a previsão de instalação do novo só acontecerá em 2027, um ano depois da implementação das novas regras de motores na categoria.

Buscando entender um pouco mais sobre como funciona a correlação na F1, o Motorsport.com questionou o ex-chefe de motores da Renault, Rico Penteado, à respeito.

"No túnel de vento você não coloca o carro inteiro lá dentro. Você coloca ali um modelo e o pessoal da aerodinâmica vai fazendo um monte de peça para ir comparando e saber qual é a melhor configuração de asa. O túnel tem um protocolo bem específico de tantos quilômetros por hora, você muda o ângulo do carro e por aí vai", iniciou.

"Então, tem todo esse processo para comparar as peças entre elas e depois escolher uma, fazer na escala um por um e it para pista. A gente vê muito na sexta-feira de manhã quando eles colocam o aerorake [aquelas grades]", iniciou.

"O pessoal vai para pista e a gente fala para o piloto: 'Coloca quarta marcha, 200km/h, velocidade constante' e daí compara com o que eles medem no túnel de vento e é assim que faz a correlação. Às vezes acontece de você fazer uma coisa na fábrica, chega na pista e você nota que tem uma diferença, aí faz a correção e tenta entender por que existe essa diferença", explicou.

"Porém, em algumas situações é complicado fazer essa correlação e quando acontece, você perde duas semanas até ter a próxima possibilidade de fazer novamente na pista. Então, esse trabalho às vezes é um pouco mais difícil, dependendo da complexidade de cada pacote aerodinâmico, do que eles fazem no túnel de vento, dos equipamentos que se tem no túnel de vento", destacou.

O túnel de vento utilizado pela Red Bull em 2025 é o mesmo utilizado em 2023, quando a equipe dominou de forma incontestável o campeonato. Na visão de Rico, a defasagem do simulador não é justificativa exclusiva para a dificuldade na correlação dos dados, nem resultados ruins.

"Mesmo esse túnel de vento sendo considerado antigo, ainda assim não é algo arcaico, não é uma coisa que não poderia ser capaz de fazer um carro super bom. Claro que tem várias coisas novas que estão sempre saindo em termos de CFD, de como medir as coisas, velocidade, em simular realmente a roda girando, DRS e afins, mas o túnel de vento ser velho não justifica não ter a correlação funcionando direito", concluiu.

O que esperar do GP da ARÁBIA, CRISE da RED BULL, desculpas de HAMILTON, BORTOLETO e + | TELEMETRIA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!