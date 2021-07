Lando Norris conquistou um lugar na primeira fila na classificação para o GP da Áustria de Fórmula 1 deste domingo (04), e quer ir além, o britânico disse que disputará a vitória contra Max Verstappen se tiver a chance, mas que permanece "realista" sobre o potencial de corrida da McLaren.

No último fim de semana, na etapa da Estíria, também no Red Bull Ring, o piloto optou por não disputar contra Sergio Pérez e Valtteri Bottas depois de largar em terceiro, já que estava cauteloso para não danificar seus pneus. Ele conseguiu o quinto lugar naquela corrida e brincou que “provavelmente outro P5” seria seu alvo.

“Faremos o nosso melhor para tentar dar um passo em frente e ir na direção certa", disse Norris. "Não é como se estivéssemos próximos dos líderes no fim de semana passado. Hoje, demos mais um passo. Não quero ser negativo, e sim otimista como deveria ser."

“No entanto, também sou realista e sei que vai ser uma corrida muito difícil. Estamos na melhor posição possível para maximizar tudo, mas se eu tiver a chance de tomar a liderança e correr com Max, eu tentarei. Quero fazer o melhor que posso, mas também para a equipe", reforçou.

O britânico ficou apenas a 0,048s de Verstappen, após o piloto da Red Bull não melhorar seu tempo por ter liderado o pelotão e não ter ajuda do vácuo, mas ele não acha que conseguiria a pole se tivesse a oportunidade de fazer novamente a volta.

“Claro que tem sempre alguma coisa faltando, Tenho certeza de que Max diria a mesma coisa”, comentou Norris. "É difícil porque é muito fácil escapar um pouco dos limites de pista e ter seu tempo deletado."

“Acho que já melhorei nessas duas últimas curvas em comparação com o resto da minha volta. É como risco versus recompensa e quanto você realmente arrisca. Acho que se eu tivesse muito mais oportunidades ou se você me desse outra, não necessariamente melhoraria tanto."

“Estamos onde estamos. Ao longo deste ano, sabemos que não temos um carro para competir com Red Bull ou Mercedes. Talvez hoje sim, mas considerando o quão mais rápidos eles foram no fim de semana passado, é óbvio que temos dificuldades em várias áreas. Então, acho que maximizei nosso resultado e isso é tudo que pude fazer", concluiu o britânico.

