O polêmico incidente durante o Q2 da classificação para o GP da Áustria de Fórmula 1 começa a ter consequências. Por atrapalhar a volta rápida de Fernando Alonso, levando à sua eliminação, Sebastian Vettel foi punido com três posições no grid de largada, caindo para 11º. Já Valtteri Bottas e Carlos Sainz, que também foram convocado pelos comissários, se livraram de uma penalização.

Bottas foi parte de um trem de carros no final do Q2 que reduziram muito a velocidade na curva nove, visando abrir um espaço para o carro da frente. Por ir lento, Bottas acabou segurando outros carros, e isso levou ao incidente entre Sebastian Vettel e Fernando Alonso, terminando com a eliminação do espanhol.

Enquanto Bottas, Sainz e Vettel foram convocados pelos comissários devido à pilotagem desnecessariamente lenta entre as curvas nove e dez, o caso do tetracampeão estava diretamente ligado a Alonso.

Na manhã deste sábado, a direção de prova avisou que intensificaria o policiamento em cima de pilotos muito lentos nas curvas nove e dez. Após incidentes na semana passada e nesta sexta, Michael Masi disse que qualquer um que andasse lento para abrir um espaço para o carro da frente seria considerado quebra de regulamento.

"Durante qualquer sessão, qualquer piloto que tente criar uma distância a sua frente para obter uma volta limpa não poderá fazer isso desde a entrada da curva nove até a saída da curva dez".

"Qualquer piloto que seja visto fazendo isso terá seu caso repassado os comissários por quebra do Artigo 27.4 do regulamento desportivo".

Vettel disse que o comportamento dos carros à sua frente era inaceitável, e as imagens onboard mostram carros da Red Bull e da Mercedes ultrapassando a Aston antes de desacelerar na curva nove.

Após falar da "carnificina" de carros passando uns aos outros, ele não acreditava que vários rivais também haviam feito isso, tornando a situação ainda pior.

Ele disse ao seu engenheiro: "E lá vai mais um..."

Falando com a Sky Sports F1, Vettel disse: "Acho que é culpa dos pilotos na frente, que ficam furando a fila. Não acho que seja certo e não é o que concordamos".

