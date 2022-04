Carregar reprodutor de áudio

Lando Norris acredita que uma combinação de trabalho duro da McLaren e condições úmidas complicadas o ajudaram a conquistar um pódio surpresa no GP da Emilia Romagna da Fórmula 1.

Depois de um começo difícil para a McLaren na temporada de 2022, a equipe de Woking teve uma recuperação impressionante.

Em Ímola, onde teve um bom desempenho no passado, Norris conseguiu se classificar em terceiro na sexta-feira e, embora tenha caído para a quinta colocação na sprint, uma corrida consistente no domingo lhe rendeu o terceiro lugar do pódio.

Questionado se o britânico se surpreendeu com os resultados obtidos durante o final de semana em Ímola, Norris disse: “Sim, claro. Foi uma corrida incrível e um fim de semana incrível para ser honesto."

“Vencer uma Red Bull e uma Ferrari é muito melhor do que sempre esperamos, então estou feliz. A equipe merece. De onde estávamos na primeira corrida, até agora marcar um pódio, acho que todos merecem. Então o melhor trabalho para a equipe.”

Questionado sobre de onde veio o retorno à forma, Norris disse: “Quero dizer, a resposta chata é que é apenas trabalho duro."

“Há muito tempo e esforço que todos estão investindo na fábrica e aqui."

“Foi uma mistura disso e das condições complicadas deste fim de semana. Então, conseguimos capitalizar isso também."

“Eu amo essas condições. Eu sempre me saio muito bem, e foi o mesmo no ano passado. Então é uma mistura de trabalho duro e um ótimo fim de semana, e tudo vale a pena", concluiu.

F1 AO VIVO: Max PASSEIA e Leclerc ERRA enquanto Hamilton DEFINHA e George brilha;Pérez/Lando vão bem

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast debate Sprint de Ímola, vencida por Verstappen após batalha com Leclerc

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: