A Fórmula 2 entregou uma prova emblemática neste sábado em Barcelona. Victor Martins deu uma aula para conquistar a vitória na corrida sprint, buscando embalar novamente sua campanha pelo título. Mas o destaque ficou com o terceiro lugar de Juan Manuel Correa, que conquistou seu primeiro pódio na categoria desde o acidente na etapa de Spa em 2019, quando sofreu o acidente que vitimou Anthoine Hubert.

Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto foi o sexto colocado, enquanto Enzo Fittipaldi não teve um bom dia, terminando apenas em 18º.

O piloto da ART teve dificuldades nas etapas iniciais da temporada, mas mostrou toda a sua capacidade ao converter o segundo lugar em liderança na Curva 1, sem nunca mais olhar para trás. Na pista, Ritomo Miyata foi o segundo colocado, mas o piloto da Rodin caiu para oitavo com duas penalizações de cinco segundos por exceder limites de pista.

O piloto japonês não foi o único a violar os limites da pista, já que Roman Stanek (Trident) e Zane Maloney (Rodin) também foram punidos, enquanto Franco Colapinto, Dennis Hauger (ambos da MP Motorsport) e Maloney, mais uma vez, foram submetidos a investigações após a corrida.

Depois de uma largada ruim da pole, Kush Maini (Invicta) caiu para quinto nas primeiras trocas de posições, mas conseguiu voltar rapidamente para a cola de Miyata.

Além de ter sido a primeira vez que Martins subiu ao pódio nesta temporada, foi também a primeira conquista de Juan Manuel Correa (DAMS) desde o terrível acidente na Bélgica em 2019, no qual ele sofreu várias lesões.

Juan Manuel Correa, Dams Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Ele fez uma manobra na penúltima volta sobre Gabriel Bortoleto (Invicta), cujos pneus haviam perdido rendimento.

Foi outro dia de terror para a Prema, já que Andrea Kimi Antonelli e Oliver Bearman tiveram dificuldades, com o primeiro terminando na 10ª posição e o segundo despencando no pelotão antes de ir para os boxes. Ele voltou à pista e terminou em P21, 41s abaixo do vencedor.

Com os resultados de hoje, Paul Aron segue na liderança com 87 pontos contra 80 de Isack Hadjar e 69 de Zane Maloney. Dennis Hauger é o quarto com 56 contra 53 de Gabriel Bortoleto, enquanto Enzo Fittipaldi é o 11º com 32.

A Fórmula 2 encerra a etapa de Barcelona no domingo com a corrida principal do fim de semana, com largada marcada para 06h35, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro

F2 Espanha - Resultados da corrida Sprint

