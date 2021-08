F1: Norris é liberado para correr após acidente na Eau Rouge

Lando Norris, foi liberado para correr no GP da Bélgica, apesar de sua forte batida Eau Rouge durante o treino de classificação valido pela 12ª etapa do mundial de Fórmula 1.

No incio do Q3, que foi disputado com muita chuva na pista belga, Norris viu seu carro aquaplanar e perdeu o controle da McLaren na desafiadora curva Eau Rouge.

Norris bateu forte no lado direito da barreira de pneus no topo da Raidillon , uma batida em alta velocidade que destruiu por completo o carro e o fez voltar rodando para a pista.

Norris logo saiu do carro por conta própria, mas parecia sentir algum desconforto no cotovelo e, mais tarde, foi a um hospital próximo para tirar radiografias e fazer alguns exames.

Esses exames não revelaram qualquer lesão, como revelou o chefe da equipe inglesa, Andreas Seidl, que confirmou que o piloto poderá correr o GP de amanhã.

" Os exames foram feitos no hospital, também em seu cotovelo, que estava doendo um pouco. Tudo está bem, e ele esta liderado para correr amanhã ”, disse Seidl .

Dada a gravidade dos danos na McLaren de Norris, é provável que ele precise de um novo chassi e motor, o que o forçaria a largar dos box em vez de sua 9ª posição no grid .

F1 2021: Verstappen é pole mas Russell BRILHA na CHUVA em Spa após BATIDA FORTE de Norris

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Quem vai se dar bem na segunda metade da temporada de 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: