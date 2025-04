A sexta-feira foi bastante agitada em Jeddah, na primeira sessão de treinos livres da Fórmula 1 tivemos Pierre Gasly na ponta da tabela, liderando Lando Norris e Charles Leclerc, que fecharam o top 3.

Mais tarde, no TL2, com a temperatura de pista mais baixa (em 38°C), Norris liderou a sessão, tendo Oscar Piastri em sua cola e Max Verstappen, fechando o top 3.

Gabriel Bortoleto não foi para a pista na segunda sessão de treinos em Jeddah porque seu carro apresentou vazamento de combustível e os engenheiros precisaram mexer em todo o monoposto para encontrar a fonte do problema.

Max Verstappen foi o primeiro a andar na casa de 1min29s896, seguido rapidamente por Lando Norris, que tomou o topo da tabela cravando 1min29s272. Charles Leclerc se apresentou muito bem com 1min29s477.

Nesta sessão, era Oscar Piastri quem estava com as atualizações da McLaren, para coletar dados importantes antes da equipe aplicá-los de fato para o fim de semana completo na Arábia Saudita.

Lance Stroll causou uma rápida bandeira amarela na Curva 2. O piloto da Aston Martin não conseguiu completar a curva e acabou escapando da pista, mas conseguiu retornar, depois de deixar todos os carros que vinham atrás passarem.

Tentando se acostumar mais ainda com o difícil RB21, Yuki Tsunoda seguiu andando muito próximo do novo companheiro de equipe. Piastri, por sua vez, cometeu um erro mínimo em sua primeira volta e ficou 0s001 do tempo de Norris, assumindo a segunda colocação.

A sessão foi bastante agitada para os pit walls, isso porque Alexander Albon surgiu reclamando de uma manobra de Stroll no rádio e, na sequência, foi a vez do atual líder do campeonato avisar que foi "completamente bloqueado por uma Red Bull" enquanto estava fazendo sua volta rápida.

Menos de dez minutos depois do início da sessão, Leclerc assumiu a ponta, com um ótimo tempo de 1min29s002, enquanto Piastri subiu para segundo, com 1min29s140, e Norris parecia estar 'escondendo' o jogo ao desacelerar em uma de suas voltas que parecia claramente abaixar bastante seu tempo anterior.

Liam Lawson surpreendeu ao surgir dentro do top 4, fazendo tempo de 1min29s522, mas ele era o único piloto calçando pneus macios. George Russell, depois de trocar para o mesmo composto do neozelandês, foi o primeiro a abaixar tempos para 1min28s973.

A dupla da McLaren, por sua vez, voltou para os boxes e surgiram fazendo modificações nos carros, buscando estudar todas as possibilidades para conseguir manter um fim de semana limpo. De pneus médios, Norris e Piastri retornaram para ponta da tabela, com o britânico liderando a dupla.

Piastri, Andrea Kimi Antonelli e Albon acabaram tocando ou batendo na curva anterior aos boxes. Enquanto o piloto da McLaren precisou rever a asa, no lado esquerdo, o competidor da Williams nem mesmo retornou à garagem, pois o toque foi muito leve. O italiano, por sua vez, teve uma pancada um pouco mais forte e pediu para checarem se não houve qualquer quebra.

Norris liderou a dobradinha da McLaren, tendo Piastri na sequência e Verstappen à 0s280 na terceira posição.

Carlos Sainz mostrou um ótimo ritmo com a Williams, assumindo a quinta posição, logo atrás de Charles Leclerc. Tsunoda, Russell, Gasly, Nico Hulkenberg e Alexander Albon fecharam o top 10. Hamilton foi apenas o 13°.

Nos últimos minutos do treino, Tsunoda acabou batendo na curva 27, que antecede os boxes, exatamente onde outros pilotos também já haviam tido pancadas. A bandeira vermelha foi acionada faltando oito minutos para o fim da sessão, mas, por ser apenas um treino, o relógio não foi parado.

