A Sauber anunciou na tarde desta sexta-feira que o brasileiro Gabriel Bortoleto não participará do segundo treino livre para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 após descobrir um vazamento de combustível no carro do piloto após a conclusão do TL1, realizado mais cedo.

Bortoleto participou do primeiro treino livre em Jeddah mais cedo nesta sexta-feira, terminando a sessão em 20º, a 1s8 do melhor tempo, feito por Pierre Gasly, e a 1s1 da marca de seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, com o alemão ficando em 11º.

Agora, a Sauber anunciou o problema no carro do brasileiro, sem tem tempo hábil para o conserto a tempo de colocá-lo na pista no TL2.

"Infelizmente descobrimos um vazamento de combustível no carro de Gabriel após o TL1. Não será possível fazer o reparo a tempo para o TL2. A causa do vazamento está sendo investigada pela equipe. Por isso, Gabriel não poderá participar do TL2".

Com isso, Bortoleto perderá a sessão preparatória mais importante do fim de semana. Dos três treinos livres, o segundo é o mais relevante para etapas noturnas, já que é o único realizado no mesmo horário da classificação e corrida.

