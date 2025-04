Rumores de um "gabinete de crise" entre os chefes da Red Bull na Fórmula 1 foram negados pelo chefe Christian Horner, que defendeu que, as conversas realizadas no domingo após o GP do Bahrein simplesmente foram uma oportunidade para discutir certas questões "logicamente".

Após uma corrida muito complicada no Sakhir no último domingo, com erros de estratégia de paradas, foi realizada uma reunião de urgência na garagem da equipe com Horner, o conselheiro Helmut Marko, o diretor técnico Pierre Waché e o engenheiro-chefe Paul Monaghan.

Há rumores de que houve outras discussões com os acionistas da Red Bull em Dubai, embora Horner não tenha comentado sobre elas.

Em entrevista à Sky Sports F1, Horner declarou que as discussões no Bahrein faziam parte do relatório habitual pós-corrida e afirmou que a equipe não estava "em crise" em meio à sua sorte flutuante na F1 este ano.

"Se você se sentar com seus engenheiros e discutir a corrida, eu não descreveria isso como uma reunião de crise - temos muitas [discussões]", disse Horner. "Acho que a cúpula da crise, como foi descrita como a reunião após a corrida no Bahrein - mas você se senta e discute essas coisas de forma lógica. Sempre há soluções de engenharia para problemas de engenharia".

"Não há uma crise. Não estamos onde gostaríamos de estar, temos alguns problemas com o carro que estamos resolvendo e toda a equipe está trabalhando incrivelmente duro. Acho que entendemos quais são os problemas e estamos introduzindo uma série de atualizações nas próximas corridas para tentar resolver algumas dessas deficiências".

Horner achava que a aparente queda da Red Bull na hierarquia era principalmente uma função da convergência entre as equipes, já que o conjunto de regras atual permaneceu relativamente estático nas últimas quatro temporadas.

A Red Bull começou 2024 parecendo manter sua forma dominante da temporada anterior, mas caiu ao longo do ano, já que equipes como McLaren e Ferrari continuaram a melhorar ao longo do ano. Horner agora acha que o desenvolvimento das temporadas anteriores criou margens incrivelmente estreitas, o que expõe até mesmo os menores problemas em um carro.

"Quando você tem regulamentos estáveis como esse, a vantagem deles é que você consegue convergência; todas as equipes estão fazendo um trabalho muito bom agora. Observe o quanto estamos sendo mais rápidos do que nos anos anteriores e todas as equipes, especialmente as equipes da frente, convergiram. Não há equipes ruins na F1".

"Temos alguns vícios em nosso carro que, com as margens tão estreitas - se você ouvir os comentários de Max, se ele não estiver confiante no carro ao fazer a curva, ele está tendo aquele problema de instabilidade que vale décimos, centenas de segundos, o que, em um grid tão apertado, representa vários lugares. Sabemos que quando conseguirmos arrumar isso, o desempenho virá".

Verstappen DESCONVERSA sobre SAÍDA da RED BULL; BORTOLETO se vê como Russell, DRUGO e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Russell MELHOR DO ANO até aqui? CRISE de Max/RBR, Piastri x Norris, BORTOLETO e Ferrari | Splash/Go

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!