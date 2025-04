A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP do Bahrein, quarta etapa da temporada 2025. E em um primeiro treino livre repleto de rookies no grid, Lando Norris foi o mais rápido, com Pierre Gasly e Lewis Hamilton fechando os três primeiros.

Completaram o top 10: Alex Albon, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Jack Doohan, Liam Lawson, Yuki Tsunoda e Oscar Piastri. O grid deste TL1 contou ainda com a presença de dois brasileiros. Gabriel Bortoleto terminou em 11º, enquanto Felipe Drugovich, substituindo Fernando Alonso na Aston Martin, foi o 16º.

A sessão de abertura do fim de semana no Bahrein foi marcada por uma grande presença de novatos. Em 2025, a FIA aumentou a cota de vagas para rookies nos TL1, de dois para quatro, o que explica esse fluxo tão cedo na temporada. Marcaram presença: Ayumu Iwasa (Red Bull, no lugar de Max Verstappen), Dino Beganovic (Ferrari, Charles Leclerc), Felipe Drugovich (Aston Martin, Fernando Alonso), Fréderik Vesti (Mercedes, George Russell), Ryo Hirakawa (Haas, Oliver Bearman) e Luke Browning (Williams, Carlos Sainz).

Com isso, pela primeira vez em anos, o Brasil teve dois pilotos dividindo a pista em uma mesma sessão, com Bortoleto e Drugovich disputando o TL1 pela Sauber e pela Aston Martin.

Após a primeira meia-hora de sessão, Gabriel Bortoleto foi o primeiro a sair com os pneus macios e, com isso, saltou para a ponta pela primeira vez em sua carreira, com um tempo de 01min34s628, 0s552 à frente de Albon, de médios. Norris era o terceiro, a 0s618, Vesti o quarto a 0s697 e Gasly completava o top 5 a 0s996.

No final, Lando Norris foi o mais rápido com uma marca de 01min3s204. Pierre Gasly foi o segundo, a 0s238, com Lewis Hamilton em terceiro, a 0s596. Completaram o top 10: Alex Albon, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Jack Doohan, Liam Lawson, Yuki Tsunoda e Oscar Piastri. Gabriel Bortoleto foi o 11º, a 1s424, enquanto Felipe Drugovich terminou em 16º, a 1s994.

A Fórmula 1 volta à pista do Sakhir mais uma vez nesta sexta-feira. A partir das 12h acontece o segundo treino livre para o GP do Bahrein, com transmissão do Bandsports e da F1TV. E anote aí! Assim que acabar o TL2 tem Sexta-Livre AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube. Não perca!

