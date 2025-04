Após um início difícil de temporada na Fórmula 1, sendo apenas a quarta colocada no Mundial de Construtores, a 76 pontos da McLaren, a Ferrari não está feliz com o ritmo de corrida de seu carro e, por isso, decidiu agir mais cedo do que o esperado. O time italiano apresentou nesta sexta-feira no Bahrein um pacote de atualizações, com destaque para um novo assoalho para o SF-25.

Mesmo com a vitória de Lewis Hamilton na corrida sprint da China, a Ferrari não vem demonstrando ritmo significativo, o que levou o heptacampeão e Charles Leclerc a afirmarem após o GP do Japão que a equipe precisava de atualizações para competir contra McLaren, Red Bull e Mercedes.

Leclerc deu a entender que as atualizações estavam sendo planejadas para as próximas corridas; assim, a Ferrari abordou o design da parte inferior do carro em um esforço para obter mais downforce. Este é um pacote abrangente, abrangendo todos os elementos do assoalho; as cercas (faixas verticais na frente) foram reformuladas, enquanto a borda dianteira da carenagem do assoalho também recebeu modificações.

As notas técnicas pré-evento da Ferrari afirmam que o "assoalho dianteiro atualizado / cercas têm como objetivo melhorar as perdas [de força] que se deslocam para baixo". Essas mudanças também foram ampliadas com uma alteração nas asas da borda do assoalho, enquanto a parte traseira também foi mudada com uma zona de expansão reprofilada no difusor.

Detalhes técnicos da Ferrari SF-25 Foto de: Filip Cleeren

As anotações da equipe enviadas à FIA também afirmam que "a 'cauda de barco' remodelada e a expansão do túnel foram posteriormente reotimizadas, juntamente com a carga [aerodinâmica] da borda do assoalho e o vórtice formado no difusor".

Uma pequena alteração no pilar da asa traseira também foi introduzida, com uma mudança na aleta montada aqui, "visando uma pequena melhoria na eficiência aerodinâmica do carro".

McLaren e Red Bull também introduziram pequenas alterações em seus carros no Bahrein; o MCL39 recebeu uma nova aleta no duto de freio dianteiro "com o objetivo de melhorar o condicionamento do fluxo, resultando em uma melhoria do desempenho aerodinâmico geral".

A asa dianteira da Red Bull também tem a opção de um elemento superior de corda mais longa (uma distância maior entre os planos de ataque e de fuga) para garantir que possa equilibrar o downforce com qualquer uma das asas traseiras de maior downforce.

Juntamente com a Haas, a Red Bull também registrou alterações para atender às maiores demandas de resfriamento do fim de semana no Bahrein, com um conjunto diferente de aberturas de resfriamento para expelir mais calor do compartimento do motor. A Haas, por sua vez, abriu a saída central na parte traseira da cobertura do motor para oferecer um efeito semelhante.

Espera-se que muitas das equipes abram seus painéis de ventilação na cobertura do motor para garantir que a unidade de potência não fique sujeita a superaquecimento durante o fim de semana.

