A Fórmula 1 realizou nesta tarde o segundo treino livre para o GP da Bélgica, 13ª etapa do campeonato de 2024. Após Max Verstappen liderar a primeira sessão, a McLaren deu o troco com estilo e seus dois pilotos comandaram o TL2.

Lando Norris foi o mais rápido, com 1min42s260, seguido pelo vencedor da corrida passada, Oscar Piastri, a 0s215.

Verstappen até chegou a liderar a sessão no seu início, mas teve que se conformar com o terceiro posto, a míseros dois milésimos de Piastri e a 0s217 de Norris.

A dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, nesta ordem, fecharam o top 5.

O Treino

Mantendo o bom ritmo do TL1, Verstappen saiu na frente nos primeiros minutos do TL2, com 1min43s339. Norris, Russell, Sainz e Piastri completavam o top 5.

A Ferrari deu mostras de força com Sainz, com pneus macios, ao liderar também, mas logo foi superado por Piastri, com 1min42s475. Verstappen tentou responder, mas ficou a dois milésimos do australiano.

Na metade do treino, Leclerc se aproximou dos pilotos da McLaren e Red Bull, ficando a 0s362 do líder.

Norris estragou a festa de seu companheiro, ao fazer 1min42s260, configurando assim o 1-2 da McLaren.

A Mercedes tinha um desempenho modesto, até então. Russell era o sexto colocado e Hamilton o 10º.

Com todos fazendo simulações de corrida, as marcas mais rápidas foram pouco alteradas. Com isso, Norris e Piastri terminaram o TL2 na frente.

O terceiro treino livre do GP da Bélgica de F1 acontece neste sábado às 7h30, horário de Brasília. O quali será às 11h.

Resultado

