F1: McLaren e Mercedes apresentam atualizações para Spa

As atualizações específicas de baixo arrasto trazidas para o GP da Bélgica de 2024 foram reveladas, com a McLaren e a Mercedes trazendo novas asas de viga junto com suas asas dianteiras e traseiras específicas do circuito.

Ambas as equipes sediadas no Reino Unido continuam sua busca para se aproximar da Red Bull na classificação do campeonato e, portanto, tentaram aumentar seu desempenho no circuito de alta velocidade de Spa-Francorchamps.

A Mercedes encurtou o comprimento de seus elementos superiores da asa dianteira para reduzir o arrasto geral produzido e equilibrou isso com uma asa traseira mais ‘rasa’.

A asa traseira mantém as bordas destacadas usadas ao longo desta temporada para obter mais controle sobre as estruturas de fluxo produzidas nas pontas, mas em um ângulo de fixação muito menor para reduzir a área frontal - portanto, o arrasto.

Mercedes W15 technical detail Photo by: Jake Boxall-Legge

Mais mudanças se concentraram na asa de viga; embora a documentação técnica fornecida antes do TL1 sugira que esta é uma versão de elemento único, a equipe também foi vista com uma versão que retém a parte mais baixa de sua asa de feixe de dois elementos e trocou o elemento superior por uma versão de baixa cambagem.

A equipe também introduziu uma nova asa de borda de assoalho, que a Mercedes diz que criará uma pressão menor na região das cercas do assoalho para extrair mais downforce, enquanto o halo foi visto sem sua aleta no topo da carenagem. Pequenos tufos de lã foram afixados no topo para avaliar os padrões gerais de fluxo experimentados sem a aleta usual.

A Mercedes também tem um novo difusor para melhorar a aceleração do fluxo da parte inferior da carenagem, o que deve produzir um retorno em downforce.

A McLaren também introduziu uma asa traseira de baixo downforce, que tem um elemento de plano principal mais quadrado com muito menos cambagem para cortar o arrasto produzido. Como a Mercedes, esta asa retém as placas finais destacadas para manter os efeitos do fluxo principal eliminados do carro.

McLaren MCL38 technical detail Photo by: Jake Boxall-Legge

Uma asa de viga de elemento único fica abaixo disso, e isso pode ser equilibrado com o flap da asa superior para melhorar o efeito do DRS nas retas. A zona DRS na reta Kemmel foi encurtada em 75 metros, priorizando assim a eficiência.

Atualizações no duto de freio também foram implementadas para as demandas de baixo arrasto do circuito de Spa, com cambagem e ângulo reduzidos para os elementos para garantir que o MCL38 continue a buscar eficiência.

As equipes geralmente se referem a circuitos como Spa-Francorchamps como circuitos "altamente isócronos", referindo-se à relação sustentação/arrasto. Quando a relação é alta, isso coloca muito mais foco na geração eficiente de downforce e na tentativa de cortar o arrasto significativamente para resolver isso. Portanto, a saída de downforce do assoalho é de maior importância.

