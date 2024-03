Na noite de quinta-feira no Brasil, a Fórmula 1 deu o pontapé inicial para o GP da Austrália. E em um primeiro treino livre movimentado, repleto de incidentes, inclusive uma bandeira vermelha causada por Alex Albon, Lando Norris foi o mais rápido em um resultado apertado, com os seis primeiros colocados no mesmo décimo do piloto da McLaren.

Max Verstappen foi o segundo, a 0s018, com George Russell em terceiro.Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Sergio Pérez, Lance Stroll, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Oscar Piastri completaram o top 10.

Com o retorno das provas diurnas, o TL1 volta a ser uma sessão representativa e, por isso, os pilotos rapidamente foram à pista assim que a regressiva foi iniciada, com o grid se dividindo entre os compostos macios e médios.

Após os 15 minutos iniciais da sessão, Verstappen assumia a ponta com 01min18s670, 0s440 à frente de Leclerc, com Pérez em terceiro (+0s568), todos de macios. De médios, Piastri (+0s708) e Norris (+0s990) completavam o top 5.

Na sequência, um susto para Alonso. O espanhol perdeu o controle do carro na curva 10 e foi parar na caixa de brita. Para sua sorte, ele conseguiu atravessar o trecho e voltar à pista, mas a Aston precisou recolher seu carro para trocar o assoalho.

Quando a sessão chegava à sua metade, Norris era o líder com 01min18s64, 0s106 à frente de Verstappen, com Stroll em terceiro a 0s240, todos de macios. Tsunoda vinha em quarto de médios a 0s496, enquanto Pérez completava o top 5.

A 20 minutos do fim, uma série de incidentes. Enquanto Russell e Bottas rodaram no mesmo ponto com momentos de diferença, Albon bateu com sua Williams no muro, causando uma bandeira vermelha, que durou pouco mais de 10 minutos.

No final, Lando Norris foi o mais rápido com 01min18s564, apenas 0s018 à frente de Max Verstappen, com George Russell em terceiro a 0s033 e Charles Leclerc em quarto a 0s035 e Yuki Tsunoda em quinto a 0s057. Sergio Pérz, Lance Stroll, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Oscar Piastri completaram o top 10.

A Fórmula 1 volta à pista de Melbourne ainda nesta madrugada. Às 02h, horário de Brasília, acontece o segundo treino livre, com transmissão do Bandsports. E já anote aí! Assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise completa do primeiro dia de atividades na Austrália. Não perca!

