A sexta-feira de treinos preparatórios para o GP da Hungria de Fórmula 1 teve Lando Norris como o líder, seguido por Max Verstappen e Carlos Sainz.

Contudo, a sessão ficou marcada pela forte batida de Charles Leclerc ainda com 20 minutos de sessão, paralisando o treino em mais de 20 minutos.

O treino

Antes mesmo do treino começar, Carlos Sainz teve um probleminha no carro. Sua equipe precisou 'pescar' algo que ficou preso na parte frontal da Ferrari #55, mas assim que a pista foi liberada, o espanhol - que liderou o TL1 - estava na pista.

Com menos de 25 minutos de treino, Charles Leclerc perdeu a traseira do carro e acabou acertando o muro de lado. Por conta da localidade e por ter quebrado a roda traseira esquerda, o monegasco causou uma bandeira vermelha paralisando a sessão.

Depois de 20 minutos de paralisação para poder retirar o carro #16 da área de escape, a pista foi liberada para retomar às atividades. Em relação aos tempos, Norris liderava seguido por Sainz e Pérez - que não teve um bom primeiro treino.

A situação não mudou muito na parte final do treino, apenas Verstappen saiu da parte de baixo da tabela e 'voou' para a segunda colocação - e os pilotos testaram o ritmo de corrida de seus carros.

