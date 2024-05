F1: Pérez cita pneus como causa de desempenho ruim no Q2

Sergio Pérez largará em 11º no GP de Emilia Romagna, resultado que é reflexo do fim de semana complicado da Red Bull. A equipe sofreu para acertar a configuração em Ímola. Porém, Pérez afirma que o carro melhorou e a culpa do 11º foi dos pneus novos.

O mexicano aponta que o desempenho ruim na primeira volta rápida Q1 fez a equipe optar por um jogo de pneus novos no Q2. Porém, o desempenho dos pneus na segunda sessão não saiu como o esperado.

"Quando coloquei o pneu novo no Q2, ganhei muita aderência traseira e fui direto para a Curva 7, perdi 0s250, o que, dado que as diferenças [entre os tempos dos pilotos] eram extremamente apertadas, simplesmente não deu certo", disse Pérez.

Apesar disso, o mexicano destacou que a equipe fez um bom progresso no TL3, tanto nas voltas rápidas quanto nas simulações de corrida. A declaração de Pérez reforça o empenho da Red Bull em revirar o carro para melhor a performance do fim de semana, o que ajudou na pole de Max Verstappen.

"Estávamos mexendo muito no carro, na pilotagem, na configuração aqui e ali. Tentamos de tudo. Foi bom ver o Max progredindo bastante e eu senti que do meu lado do carro estava melhorando, mas infelizmente não conseguimos mostrar isso", comentou Pérez.

O piloto da Red Bull destaca também o que ele considera as dificuldade da equipe em Ímola.

“Acho que principalmente um dos problemas é a pilotagem, as zebras. Há muitas zebras aqui. E também o equilíbrio. Você precisa da confiança na entrada para atacar as curvas de média velocidade, as curvas de frenagem. Se o equilíbrio estiver um pouco errado, pode custar caro.”

