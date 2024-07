A Fórmula 1 realizou o segundo treino livre para o GP da Grã-Bretanha deste fim de semana. A melhor volta ficou novamente com Lando Norris, que cravou 1min26s549, utilizando pneus macios e repetindo o feito do TL1.

Desta vez a liderança do inglês veio acompanhada pela segunda posição de Oscar Piastri, configurando assim a dobradinha da McLaren. O australiano ficou a 0s331 de seu companheiro.

Sergio Pérez surpreendeu e ficou com o terceiro posto, seguido por Nico Hulkenberg - outra surpresa - e Charles Leclerc, fechando o top 5 do treino.

Lewis Hamilton foi o sexto colocado, seguido por Max Verstappen, que chegou a ficar na frente por boa parte da sessão.

O TREINO

Após um pequeo revezamento na liderança, Max Verstappen se firmou na primeira posição com 1min27s831, calçando pneus médios. Hamilton era o segundo nos 10 primeiros minutos, a 0s270 do holandês.

Pouco depois, com pneus macios, Verstappen melhorou sua marca, com 1min27s233. Sainz era o segundo, a 0s523, mas com médios. Com 20 minutos, Russell respondeu e chegou ao P2 a 0s273 de Verstappen.

O composto macio também foi usado por Bottas, que chegou ao segundo posto, a 0s148 de Verstappen. Pouco depois, foi a vez de Stroll se aproximar do holandês, ficando a 0s041 da ponta. Na sequência, Sainz era o novo P2, a 0s016 da primeira posição.

A marca do tricampeão de F1 caiu quase na metade do treino, primeiro com Leclerc, depois com Hulkenberg e em seguida com Piastri, que fez 1min26s880.

Os tempos continuaram a cair, já que Norris assumiu a P1 na metade do treino, com 1min26s549. Quando restavam 25 minutos, Pérez ressurgiu para a terceira posição, a 0s434 do líder.

Aos poucos, todos começaram suas simulações de corrida, fazendo com que as melhores marcas ficassem inalteradas.

A chuva também foi um fator na parte final do treino, com seu início a menos de 10 minutos para o final, abreviando o fim do treino

F1 AO VIVO: Tudo dos treinos do GP da Grã-Bretanha | SEXTA-LIVRE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen x Norris: nasce uma nova guerra na Fórmula 1? Ouça debate

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!