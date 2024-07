A Red Bull trouxe um assoalho atualizado para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, em uma tentativa de evitar a ameaça cada vez maior das rivais Mercedes e McLaren.

A equipe de Milton Keynes começou a temporada de forma dominante, mas viu a sua vantagem diminuir nas últimas semanas, à medida que os concorrentes trouxeram as suas próprias atualizações.

Antes da corrida deste fim de semana em Silverstone, a Red Bull notificou a FIA sobre duas mudanças claras que fez em seu piso, em uma tentativa de ajudar a melhorar seu desempenho.

A equipe disse que havia redesenhado a superfície do piso acima e atrás do tubo inferior da Estrutura de Impacto Lateral.

Foi dito que esta mudança foi feita “com base em pesquisas e comparação com resultados em escala real para obter mais energia e, portanto, pressão na asa da borda do piso”.

Trabalhando em conjunto com essas mudanças na superfície do assoalho, a Red Bull também redesenhou a asa lateral com alguns novos detalhes.

A Red Bull acrescentou: “Dada a maior pressão, o detalhe da borda da asa foi sutilmente alterado para adicionar mais curvatura, gerando mais carga, respeitando a necessidade de estabilidade do fluxo”.

Mas embora a Red Bull espere obter ganhos, os seus principais adversários não estão parados, com a Mercedes e a McLaren trazendo asas revisadas para o GP na Inglaterra.

McLaren MCL38 technical detail Photo by: Giorgio Piola

A Mercedes trouxe uma asa traseira de médio porte com menor downforce que deve melhorar a eficiência aerodinâmica para as descidas em alta velocidade de Silverstone.

Em conjunto com isso, também aparou a aba da asa dianteira, para ajudar a reduzir a carga. Isto ajudará a garantir que, se a nova asa traseira for usada, o equilíbrio aerodinâmico em todo o carro ainda estará na janela ideal.

A McLaren também trouxe uma asa traseira com menor downforce para ajudar a reduzir o arrasto. Ela também está experimentando três asas de viga de carga diferentes – voltadas para cargas aerodinâmicas de alto, médio e baixo arrasto – para poder otimizar os níveis de força descendente/arrasto na parte traseira do carro para um desempenho ideal.

A equipe baseada em Woking também introduziu uma nova carenagem que apresenta uma saída de resfriamento adicional na tampa do motor para ajudar a aumentar o fluxo.

