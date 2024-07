F1 - Norris ou McLaren: quem é o culpado pela briga na Hungria?

A dobradinha confortável da McLaren no GP da Hungria de Fórmula 1 foi ofuscada pela controvérsia em relação as ordens de equipe, já que Lando Norris parecia disposto a desafiar o time de Woking.

Mas será que a culpa foi do piloto ou a equipe se colocou em uma posição desnecessariamente difícil?

Nossos redatores dão suas opiniões.

A McLaren dificultou as coisas para si mesma - Jonathan Noble

A vida na frente da Fórmula 1 pode ser um lugar difícil às vezes, porque quando a batalha gira em torno de vitórias, muitas vezes há esse conflito interminável entre os interesses de um piloto individual e os de sua equipe.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Mas, apesar de todas as explicações lógicas sobre a McLaren querer aliviar a pressão sobre suas equipes de box e evitar que um erro lhe custasse a dobradinha, é difícil chegar a qualquer outra conclusão de que a equipe tornou as coisas muito mais difíceis do que precisava.

A equipe pode ter conseguido o resultado que queria após a segunda rodada de paradas nos boxes, com Lando Norris devolvendo a posição para o companheiro Oscar Piastri, mas o preço foi semear dúvidas na rivalidade entre seus dois pilotos.

E a empresa pode argumentar o quanto quiser que confiava plenamente em Norris para fazer o que lhe foi pedido, mas as repetidas mensagens de rádio para ele - que, às vezes, tocavam o coração emocionalmente ao fazer referências ao fato de não ser capaz de vencer um campeonato sozinho - sugerem que ela não estava totalmente convencida.

O que parecia estar faltando, acima de tudo, era um plano claro e cristalino que pudesse ser executado imediatamente. Uma coisa é o pitwall saber o que quer fazer e pedir que as posições sejam trocadas, outra coisa é tentar resolver as coisas sem que os pilotos tenham uma visão clara do que está acontecendo.

E, em vez de dar uma ordem direta para trocar as posições de volta, as mensagens da McLaren para Norris para "restabelecer a ordem conforme sua conveniência" deixaram uma margem muito grande para atrasos e interpretações.

Como o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse depois, foram situações como a que a McLaren vivenciou hoje - quando os desejos individuais do piloto e da equipe não estão totalmente alinhados - que levaram sua própria equipe a concordar com regras claras para os momentos em que Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Nico Rosberg estavam lutando por vitórias. E, a partir daí, nunca mais houve confusão.

'Valtteri, é o James' é a prova perfeita disso.

Norris deu à McLaren uma dor de cabeça maior do que ela precisava - Alex Kalinauckas

Do ponto de vista da McLaren, ela teve duas escolhas ruins para fazer nas segundas paradas da corrida de Budapeste - que seus pilotos estavam dominando.

Lando Norris, McLaren MCL38, passa por Oscar Piastri, McLaren MCL38, na saída dos boxes Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Mesmo com Charles Leclerc, da Ferrari, em busca de uma (fraca) vitória, e com um Max Verstappen furioso, com a vida útil dos pneus comprometida, a pressão ainda era muito forte. Também estava em jogo a questão de levar o C4 médio até o fim na pista quente e implacável de Hungaroring em um longo stint final.

Assim, a McLaren optou por manter a pressão sobre a equipe de box, levando Norris primeiro - de acordo com o chefe de equipe Andrea Stella - e garantir a cobertura da segunda parada de Hamilton e resolver as coisas mais tarde.

Jon falou sobre os méritos dessa decisão, mas, depois, todos viram a escolha que Norris teve de fazer. Sendo o personagem determinado que é, ele continuou, mostrando suas habilidades de gerenciamento de pneus e abandonando Piastri. O australiano culpou o fato de estar com o ar sujo pela primeira vez durante toda a corrida como um fator que fez com que seu ritmo caísse em relação ao de seu companheiro de equipe.

Tendo experimentado a dificuldade extra que o ar sujo produz, mesmo alguns segundos atrás, Norris sabia muito bem que isso poderia atrapalhar sua vida novamente.

Mas havia uma opção que poderia ter agradado a todas as partes. Norris, depois de defender seu ponto de vista, poderia ter devolvido o lugar muito antes. Talvez, se tivesse feito logo no começo, poderia ter conseguido voltar a atacar e vencer por mérito próprio.

Sair da janela de temperatura dos pneus é um risco, mas, isso teria poupado a McLaren de muita angústia (as chamadas de rádio de Will Joseph estavam cheias de emoção) e ainda teria obtido o mesmo resultado.

Norris sente que está na briga pelo título e manter Piastri feliz pode se tornar crucial no final do ano. Portanto, chegou-se ao resultado certo, mas demorou demais.

