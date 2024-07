A McLaren pode ter conseguido uma dobradinha no GP da Hungria de Fórmula 1, mas isso não aconteceu sem polêmica sobre as ordens de equipe.

A decisão de colocar Lando Norris em primeiro lugar na rodada final de paradas deu ao britânico a vantagem e a liderança contra Oscar Piastri, e significou que quando seu companheiro de equipe foi para os boxes duas voltas depois, o australiano ficou para trás.



O que aconteceu depois disso foi um vaivém fascinante entre o pitwall e Norris depois que um pedido para que ele invertesse as posições de corrida inicialmente caiu em ouvidos dispostos a ignorar a mensagem recebida.



Embora Norris tenha cedido a duas voltas do fim, ninguém passou despercebido que a McLaren havia tornado o que deveria ter sido uma tarde maravilhosa um pouco mais complicada do que o necessário.



Como Norris disse depois: “Sinto que tornamos as coisas muito difíceis e complicadas para nós mesmos.



“Devíamos ter feito o pit stop de Oscar primeiro e as coisas teriam sido simples, mas eles me deram a liderança e eu devolvi.”



Piastri acrescentou: “Tenho certeza de que é algo que discutiremos em equipe. Você sabe, a informação que eu tinha naquele momento era que Lando estava entrando antes para cobrir Lewis [Hamilton], e eu para cobrir Max [Verstappen], essencialmente, porque eu sabia que ele pararia mais tarde, e acho que nós estávamos apenas sendo muito seguros.



“É claro que isso naturalmente deu a Lando uma desvantagem e talvez tenha tornado as coisas um pouco mais complicadas do que o necessário. Mas sim, tenho certeza de que isso é algo pelo qual passaremos.”



A referência de Piastri à influência dos outros carros foi explicada pelo chefe da McLaren, Andrea Stella, como o gatilho para o que aconteceu – e que não havia medo da alta administração de ter brevemente os carros na ordem errada se isso ajudasse a garantir o 1-2.



A situação das ordens da equipe foi motivada pela decisão de colocar Norris em primeiro lugar na volta 45, quando ele estava apenas dois segundos atrás de Piastri, depois de se aproximar continuamente no segundo stint.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, leads Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Glenn Dunbar

A McLaren estava atenta à vantagem que Hamilton, terceiro colocado, tinha com pneus novos, depois de parar na volta 40.



Tendo inicialmente ficado 29s36 atrás de Norris em sua primeira volta rápida, Hamilton arrancou para diminuir a diferença. Nas voltas seguintes, a diferença entre ele e os seus compatriotas britânicos diminuiu. De 27s9 foi reduzido para 26s8, depois para 25s5 antes de Norris ir para os boxes.



Com o tempo de perda de pit stop em torno de 20 segundos, não sobrou muito espaço para Norris entrar e ter a garantia de que sairia à frente da Mercedes se houvesse um atraso no pit stop, já tendo sido visto em outros lugares que ultrapassagens eram muito mais do que o previsto.



A McLaren também estava lidando com preocupações sobre a degradação dos pneus, por isso não queria parar nenhum de seus pilotos muito cedo, caso ficasse sem borracha no final.



Este foi um fator especialmente importante para Piastri porque Verstappen estava executando uma estratégia de compensação e estava apenas nove segundos atrás nesta fase. Se ele parasse mais tarde para ter pneus novos, isso poderia ter lhe proporcionado um bom ritmo se Piastri se encontrasse em uma situação em que ficasse sem pneus.



Como Stella explicou: “Não queríamos parar muito cedo. Porque os pneus estavam muito degradados e não queríamos ficar sem pneus caso Verstappen se tornasse um problema no final da corrida.



“Portanto, queríamos apenas atrasar o pit stop o máximo possível. E o segundo elemento é que você pode ter um pit stop problemático. Então, você precisa estar seguro do ponto de vista do pit stop.



“Você quer ir para o box apenas quando tiver três segundos? Porque aí você sabe o que acontece, que toda a pressão vai para a equipe de pit. Não quero que numa corrida como a de hoje a responsabilidade seja da equipe de box.



“Prefiro assumir a responsabilidade no pitwall para garantir o P1, P2. E então administramos a situação entre o pitwall e os pilotos. Porque falamos sobre esta situação. E sabemos como lidar com esta situação."



A situação da McLaren com qual carro optou por parar primeiro foi, portanto, ditada pelo que Verstappen e Hamilton estavam fazendo – e parar Piastri primeiro poderia ter arriscado alguns problemas.



Com Verstappen se aproximando, colocar Piastri primeiro poderia ter passado a iniciativa para a Red Bull – e, além disso, abriu o risco de qualquer problema em uma parada posterior para Norris deixá-lo atrás de Hamilton.

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, talk in Parc Ferme Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Os dados, portanto, fazem todo o sentido, pois é uma situação em que a McLaren poderia facilmente ter evitado a confusão das ordens da equipe, mas igualmente jogado fora a vitória.

Para Stella, ele não estava excessivamente preocupado com a aparência da ótica vista de fora, já que tudo o que importava no final era proteger o 1-2 – o que era facilmente possível com os pilotos trabalhando juntos.

Mas, igualmente, ele não está impedido de perceber que talvez houvesse algumas lições a serem levadas em conta sobre como as coisas aconteceram.

“Será arrogante aceitarmos este resultado tão positivo e não olharmos para as oportunidades de fazer melhor”, acrescentou Stella.

“Mas eu teria um pouco de cuidado ao pensar: 'ah, você ah, deveríamos ter parado em uma sequência diferente', ou deveríamos parar, quando e quando, mais cedo.

“Como eu disse antes, havia alguns riscos potenciais que definitivamente queríamos excluir hoje. Porque em nenhum momento o carro deve, por exemplo, devido a um problema de pit stop, ficar atrás do tráfego de Hamilton e Ferrari.”

E não importa quão desconfortáveis as coisas possam ter sido às vezes no pitwall nos estágios finais, enquanto repetidas mensagens eram enviadas a Norris para garantir que ele parasse, foi definitivamente um pesadelo muito menor para a McLaren do que se tivesse colocado seus pilotos em um carro diferente. ordem e entregou a vitória a outra pessoa.

