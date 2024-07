Lando Norris esteve envolto em polêmica no GP da Hungria, após parecer relutante em devolver a posição ao seu companheiro de equipe Oscar Piastri. O britânico disse que tinha originalmente pensado na devolução na última volta, mas o fez antes 'para não parecer um idiota'. As duas McLarens acabaram trocando de posição a três voltas do final.

"Eu sabia o que ia fazer e o que não ia fazer. É claro que questionei a decisão e a indiquei. Eu queria esperar a última volta e a última curva. Mas depois me disseram que, se o safety car tivesse chegado de repente e eu não pudesse deixar o Oscar passar, eu teria parecido um pouco idiota", disse Norris.

"Achei que esse era um argumento válido, então o deixei passar quando faltavam cerca de duas voltas para o final. Então, eu o deixei passar logo depois disso", disse Norris na coletiva de imprensa após a corrida.

"É claro que todos podem pensar o que quiserem sobre o assunto, mas eu sei que sempre devolveria a posição, a menos que a equipe mudasse de ideia. E eles não mudaram de ideia, então está tudo bem".

Norris também destacou que não foram as ordens de equipe que o impediram de conquistar a vitória, mas o fato de que ele não teve uma boa largada e Piastri o ultrapassou na Curva 1: "Perdi a vitória da corrida na largada. Sei que todo mundo quer inventar a história de que eu desisti da vitória na corrida, mas não foi o caso. Eu fui o primeiro a sair dos boxes, e é aí que a ultrapassagem funciona naturalmente".

"Então a equipe me colocou nessa posição e eu devolvi a posição. É isso, nada mais", concluiu Norris.

