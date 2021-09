Lewis Hamilton foi o mais rápido da segunda sessão de treinos livres para o GP da Itália de Fórmula 1, disputada na manhã deste sábado (11). O britânico bateu seu companheiro de Mercedes Valtteri Bottas por dois décimos e ficou meio segundo à frente de Max Verstappen, da Red Bull.

Pensando na prova de classificação, as escuderias focaram em treinar com tanque mais cheio e diferentes pontos de frenagem e, por isso, as voltas foram mais lentas que as de sexta-feira. Mais uma vez, a equipe alemã mostrou força no circuito de Monza e segue como a favorita do fim de semana ao completar boa quilometragem com ritmo constante.

Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Sebastian Vettel e Nicholas Latifi foram os primeiros a irem para a pista, com poucas mudanças em seus carros pelo parque fechado após a qualificação da corrida sprint. O russo da Haas marcou o primeiro tempo, de 1:27.374, 89 milésimos à frente de seu companheiro de equipe.

A equipe americana foi a que mais andou nos primeiro dez minutos e, ao longo que os tempos iam baixando, a melhor marca era de Sergio Pérez, que anotou 1:24.870. Os carros calçavam pneus médios e macios. Daniel Ricciardo deu uma pequena escapada na Curva 1 e teve que cortar caminho.

Bottas, Hamilton e Verstappen, o top 3 da corrida sprint, foram à pista com 15 minutos de sessão. A dupla da Mercedes anotou o quarto e quinto melhor tempo, enquanto o holandês da Red Bull cravou a primeira colocação provisória e baixou a marca de Pérez para 1:23.754. A equipe austríaca estava na "primeira fila" ao fim dos primeiros 20 minutos de TL2, com Pierre Gasly em terceiro.

Na primeira meia hora, apenas Vettel, Lance Stroll e Bottas calçavam pneus duros, enquanto o resto do grid se dividia entre médios e macios. Quem mostrava bom ritmo durante as simulações de corrida era a Williams, que colocava Latifi em quarto e George Russell em sétimo. Já quem mais completava mais voltas era o mexicano da RBR.

Aos 33 minutos, Carlos Sainz causou uma bandeira vermelha ao bater na Ascari. O espanhol perdeu a traseira, bateu na proteção ao lado esquerdo da curva e danificou principalmente a asa dianteira e a suspensão de seu carro. Como de praxe nos treinos livres, o cronômetro não parou.

Apesar de ter reclamado de algumas dores, o piloto da Ferrari não teve qualquer ferimento mais sério e saiu andando do carro. Ele ainda aproveitou para checar os danos causados pelo acidente. A maior preocupação da escuderia agora era de conseguir consertar o veículo para a corrida sprint e se teriam que trocar alguma peça que acarretasse em punição no grid de largada.

O treino foi retomado restando 21 minutos para o final. As equipes não perderam tempo e todas mandaram seus pilotos para a pista. Antonio Giovinazzi pulou para terceiro logo em sua primeira volta rápida após a interrupção, a sete décimos de Verstappen. Esteban Ocon e o outro piloto da Alfa Romeo, Robert Kubica, baixaram suas marcas e jogaram o italiano para quinto.

Hamilton assumiu a liderança com 14 minutos restantes ao anotar 1:23.246, meio segundo à frente do rival da Red Bull. Bottas retomou a segunda colocação pouco depois e ficou a dois décimos de seu companheiro de Mercedes.

Faltavam cinco minutos para terminar o treino quando Charles Leclerc, que ocupava a 11ª colocação, disse em seu rádio que tinha um problema "que não podia explicar". A Ferrari logo o chamou aos boxes e, como não dava mais tempo de voltar, foi fim de sessão para ele.

As escuderias foram aos poucos retornando seus carros ao pit e, com isso, o treino foi encerrado. Hamilton terminou na liderança, seguido de Bottas e Verstappen. A corrida sprint que definirá o grid de largada está marcada para as 11h30 deste sábado.

