Lando Norris não saiu nada feliz do GP de São Paulo de Fórmula 1 deste domingo. Mesmo largando da pole, o britânico não fez uma boa saída e viu seu rival na briga pelo título, Max Verstappen, conquistar uma importante vitória na busca pelo tetracampeonato. Mas, segundo o piloto da McLaren, este triunfo tem mais dedo da sorte do que do talento.

Depois de se classificar na pole position na sessão remarcada para a manhã de domingo, com Verstappen largando em 17º, a esperança de Norris e da McLaren era diminuir a diferença na liderança do Mundial de pilotos.

Em vez disso, um desempenho forte de Verstappen em uma corrida molhada com vários incidentes fez com que o holandês conseguisse sua primeira vitória em 10 GPs, enquanto Norris errou e terminou em sexto, podendo cair ainda mais dependendo do resultado da investigação por erro no procedimento após a largada abortada.

Já na largada, ele perdeu a liderança para George Russell. e, em seguida, trocou de pneus intermediários quando um safety car virtual estava terminando, perdendo posições momentos antes de a bandeira vermelha ser acionada.

Isso significou que Verstappen e a dupla alpina formada por Esteban Ocon e Pierre Gasly, que terminaram no pódio, receberam um pit stop gratuito para troca de pneus antes do reinício - algo que aparentemente deixou Norris insatisfeito. aproveitando para 'cutucar' o holandês.

"Era o momento certo para o box... era a coisa certa. Portanto, não me arrependo de nada, apenas tive azar", disse ele.

"Não deveria ter tido uma bandeira vermelha. Obviamente, houve a batida, que causou a interrupção. É como a vida é algumas vezes. Você faz uma aposta e eles foram recompensados. Isso não é talento. É apenas sorte".

"É uma regra boba com a qual ninguém concorda, mas você sempre concordará com ela quando for benéfica para você, sabe. Portanto, todos os pilotos disseram que não concordam com ela e que querem mudá-la. Portanto, é lamentável, mas é a regra. Alguns ganham, outros perdem, e isso os beneficiou hoje. Então, parabéns a eles".

Perguntado sobre a largada abortada, Norris respondeu: "Não tenho certeza (do que aconteceu), preciso falar com a equipe."

Verstappen agora pode conquistar seu quarto campeonato mundial em Las Vegas na próxima etapa, e Norris admitiu que a Red Bull estava em um planeta diferente nas condições complicadas de São Paulo.

"Fiz tudo o que pude hoje. Isso é tudo. Max venceu a corrida. Que bom para ele, mas isso não muda nada para mim", acrescentou. "Max foi facilmente mais rápido do que nós e acho que se ele tivesse saído na frente, provavelmente teria nos ultrapassado. O ritmo era bom, acho que semelhante ao de George, mas a Red Bull estava muito rápida hoje".

"Foi um fim de semana de altos e baixos, com certeza. Não há muito mais que eu possa fazer. Tenho certeza de que George provavelmente sente que ganhou a corrida hoje, ele mereceu mais do que qualquer outro".

"Provavelmente terminei em terceiro, na realidade, então é difícil. Max provavelmente teria passado de qualquer maneira e provavelmente nos venceria, mas, sim, tivemos azar. Nada mais do que isso. Cometi alguns erros, que reconheço, e me custaram algumas posições no final, mas foi só isso".

