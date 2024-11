Lewis Hamilton está há alguns fins de semana tendo dificuldades com sua Mercedes, mas em Interlagos foi o ponto alto que fez o heptacampeão de Fórmula 1 perder as estribeiras e deixar claro que não vê a hora de finalmente chegar em Maranello.

O piloto mais uma vez caiu no Q1 e saiu do fundo do grid, tendo que disputar posições com Oliver Bearman na Haas, Liam Lawson na RB e até mesmo Sergio Pérez na Red Bull. Ao deixar o carro para as primeiras entrevistas, britânico foi direto em sua declaração.

"Só quero que a temporada acabe. [...] Eu não estou lutando pelo título. Então, onde terminamos no campeonato realmente não importa".

"Eu não me importo se eu termino na frente ou atrás do George. Isso não faz diferença para mim. Eu só quero manter o carro longe do muro e tentar marcar o máximo de pontos que eu consigo para a equipe".

O piloto ainda finalizou dizendo que mal pode esperar para a chegada do Natal. Importante lembrar que Hamilton passará a defender a Ferrari ao lado de Charles Leclerc na temporada de 2025.

Chance de pilotar carro de Senna

Apesar do fim de semana completamente decepcionante no Brasil, Hamilton teve a oportunidade de pilotar o icônico MP4/5B no traçado de Interlagos.

Inclusive, o piloto pediu a bandeira brasileira e a agitou, repetindo o feito de Ayrton Senna e emocionando muito todos os fãs de velocidade que estavam presentes no autódromo.

Após a corrida decepcionante, Hamilton admitiu que o melhor momento de todo o fim de semana foi ter tido a oportunidade de assumir o cockpit que um dia já foi de seu ídolo.

"A corrida foi horrível, mas pilotar o carro do Senna foi a melhor coisa de todas. Eu ainda estou feliz e agradecido que tive a experiência aqui em Interlagos".

