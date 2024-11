Na tarde deste domingo, um dos grandes destaques do GP de São Paulo foi o francês Esteban Ocon, que chegou em segundo com a Alpine e viu sua futura ex-equipe completar o pódio com o companheiro e compatriota Pierre Gasly, em dia glorioso para o time francês em meio à crise de motores da escuderia.

Ocon, aliás, vai fazendo suas últimas corridas pela Alpine, à qual chegou quando o time ainda se chamava Renault, em 2020 -- de 2025 em diante, Esteban será piloto da Haas, a quarta equipe do francês na Fórmula 1.

Antes da ida à escuderia dos Estados Unidos e da atual passagem pela Alpine / Renault, ele correu pela Force India / Racing Point (2017 e 2018) e pela Manor, na qual estreou na F1 em 2016 -- além do ano como reserva da Mercedes em 2019. A propósito, Ocon chegou a ser cogitado nas Flechas de Prata em 2025.

Quando o heptacampeão mundial Lewis Hamilton decidiu sair da Mercedes rumo à Ferrari no próximo ano, Ocon não figurou no topo da lista de potenciais substitutos do britânico, mas o francês sempre foi visto como uma eventual opção por ter o chefe das Flechas de Prata, Toto Wolff, como manager.

No fim, Wolff acabou optando por promover o júnior mercedista Andrea Kimi Antonelli, com o italiano assumindo o posto de Hamilton ao lado do também inglês George Russell. Sem vaga na Mercedes e em clima ruim na Alpine pelos conflitos com Gasly, Ocon acabou optando pela ida à Haas em 2025. Trata-se de mais um desafio para Esteban em uma equipe que tenta se consolidar na F1 -- e Esteban lamenta nunca ter tido oportunidade num time de ponta, como disse ao Motorsport.com em entrevista exclusiva.

"Meu único arrependimento é não ter tido um carro para mostrar meu potencial ainda. Consegui alguns pódios e uma vitória com um carro que não deveria estar nessa posição, mas não posso desistir", afirmou Ocon.

"Vou dar o máximo até que não haja mais nada para alcançar e sim, eu não vou parar antes de chegar ao meu sonho. Lembro de ser jovem, pensando em entrar na F1, e às vezes me lembro desses momentos, fiz um longo caminho."

"Fiz um caminho muito distante em que ninguém realmente acreditava em nós. Só de já estar alcançando o que alcançamos é uma bela história, mas você sempre quer mais como uma pessoa competitiva", arrematou o francês.

