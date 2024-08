O chefe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, disse que decidiu que Andrea Kimi Antonelli seria o sucessor de Lewis Hamilton "cinco minutos depois" de saber da mudança do britânico para Ferrari.

No sábado, a Mercedes finalmente anunciou que Antonelli, de 18 anos, será promovido a um assento de corrida no próximo ano, ao lado de George Russell, como substituto de Hamilton.

O anúncio põe fim a meses de especulação sobre a decisão final da Mercedes, com Wolff apressando o talento júnior de Antonelli por meio de testes privados na F1 e, ao mesmo tempo, sondando Max Verstappen, caso o holandês estivesse disponível.

Mas como a janela para tirar o campeão da Red Bull já se fechou, a Mercedes agora anunciou oficialmente Antonelli, com o italiano sendo considerado há muito tempo um candidato óbvio à vaga.

Quando perguntado sobre quando decidiu qual seria sua opção preferida para substituir Hamilton, Wolff disse que decidiu imediatamente por Antonelli assim que Hamilton o informou sobre sua mudança para a Ferrari em janeiro.

"Decidi cinco minutos depois que Lewis Hamilton me disse que estava indo para a Ferrari", disse Wolff. "Obviamente, estávamos discutindo outras opções e também mantivemos a ideia de Max. Não a descartamos completamente ao ver o que aconteceu na Red Bull, mas, instintivamente, essa é a formação com esses dois que eu sempre quis".

"Levando em conta o fast-tracking que fizemos com Kimi e tudo relacionado a isso também, mas isso era imediatamente o que eu queria fazer".

Chega de flertar com Verstappen

Toto Wolff, diretor de equipe e CEO da equipe Mercedes-AMG F1 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Wolff disse que o anúncio de sábado significa que a Mercedes já definiu Russell e Antonelli como sua formação de pilotos para o futuro próximo, embora a Mercedes tenha sido vaga sobre os termos contratuais do italiano.

"Esses dois são o futuro", disse Wolff. "Eles foram e serão pilotos da Mercedes e, portanto, temos contratos com George e Kimi que são muito mais longos, que são muito complicados em termos de opções, etc".

"Isso é uma panela de pressão, mas é assim que estamos como equipe hoje, queremos ir com esses dois. O mais importante é ver como George e Kimi se adaptam e não vejo razão para não lhes dar a fé e a confiança necessárias para seguir em frente".

"O que isso significa para os termos é algo que discutiremos entre nós, mas não teríamos optado pela formação com esses dois se não acreditássemos 100% que eles são a melhor escolha para a Mercedes".

Isso também significa que qualquer conversa sobre Verstappen pode ser colocada no gelo, e Wolff prometeu que não pensaria duas vezes se o holandês estivesse disponível no próximo ano.

"Então, o que eu aprecio também ao lidar com eles é que eles são muito diretos, e eu não flerto lá fora", acrescentou. "Quase fui pego pela situação de Lewis, mas não tive nenhuma discussão com nenhum piloto quando dei tudo de mim para que a equipe fosse um sucesso".

"E é por isso que todo o nosso foco na equipe está em George e Kimi. Não há discussão, não há dúvidas sobre o que estamos fazendo em 2026, porque agora o que importa é 2024 e 2025.

"E se acontecer um flerte externo, esses caras saberão disso ao mesmo tempo em que tivermos essas discussões", conclui.

